Onda de calor faz escolas suspenderam educação física e mudarem cardápio

A onda de calor, com temperaturas acima de 40ºC, já afeta a rotina escolar em ao menos três Estados. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as aulas de Educação Física e atividades externas estão suspensas nas duas redes estaduais. As medidas valem enquanto durar o alerta de calor extremo lançado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para regiões como o Centro-Oeste e o Sudeste. No interior de São Paulo, uma universidade chegou a até suspender aulas presenciais por causa do calor intenso.

Em Mato Grosso do Sul, o Inmet estendeu até a sexta-feira, 17, o alerta para a onda de calor válida para os 79 municípios do Estado. A previsão é de que a temperatura fique até 5ºC acima da média e os termômetros passem da casa dos 40ºC. Em cidades como Porto Murtinho, Coxim e Corumbá, as temperaturas já ultrapassaram 42ºC nos últimos dias.

Em Campo Grande, orientação é para que alunos fiquem hidratados e evitem esforço físico Foto: Divulgação/Governo de Mato Grosso do Sul

De acordo com o coordenador estadual de Gestão Escolar da Secretaria da Educação, Adalberto Santos do Nascimento, nas 348 escolas da rede estadual, do ensino fundamental ao ensino médio, estão suspensas as aulas de Educação Física e atividades que envolvem exposição ao sol. “Temos quadras cobertas na maioria das escolas, mas mesmo nesses locais podem se formar bolsões de calor, que podem desidratar as crianças”, disse.

A suspensão vigora das 10 horas às 16 horas. Nesse período, as atividades físicas ou extraclasse em área aberta serão substituídas por atividades dentro das salas, em ambiente climatizado. “O jogo de vôlei, por exemplo, pode ser substituído por jogo de damas ou xadrez, bem como leituras, revisão de matérias. Já recomendamos aos alunos que tragam garrafas de água de casa e eles estão sendo liberados, durante as aulas, para repor a água nos bebedouros”, disse.

Conforme o coordenador, as cantinas escolares foram orientadas a fornecer alimentação mais leve, com frutas, verduras e legumes para favorecer a digestão e manter os alunos hidratados. Nas salas de aula, estão sendo colocados umidificadores para evitar que os alunos respirem ar muito seco.

O Núcleo de Prevenção de Acidentes em Ambiente Escolar monitora as condições climáticas, já que também há alerta de tempestade em 24 cidades, principalmente na região sul do Estado. Nesses locais, o vento pode atingir 100 km/h e o acumulado de chuvas pode chegar a 100 milímetros no dia. O objetivo é assegurar que os alunos estejam em local seguro durante eventual tempestade.

Em Mato Grosso, também no Centro-Oeste, as aulas de Educação Física e as atividades de recreação ao ar livre também estão suspensas na rede estadual. A medida vale para o horário diurno, entre 10 horas e 17 horas. A orientação é que as atividades externas sejam substituídas por palestras, exibição de filmes, leitura e jogos de tabuleiro em locais protegidos. A prefeitura de Cuiabá adotou medidas semelhantes na rede municipal.

Aula online é liberada em câmpus da Unesp

No Estado de São Paulo, a Faculdade de Engenharia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Guaratinguetá suspendeu as aulas no período diurno enquanto estiver em vigor o alerta de calor extremo do Inmet. A medida levou em conta também o fato de haver salas de aula com condicionadores de ar funcionando mal ou fora de operação. Para evitar prejuízo ao calendário acadêmico, a adoção de aulas remotas online foi permitida em caráter excepcional.

A onda de calor que atinge grande parte do Brasil antecipando o verão, segundo os meteorologistas, está sendo intensificada pelo El Niño, fenômeno que aquece as águas dos oceanos. A previsão do Inmet é que as altas temperaturas continuem ao menos até o fim de semana. Estados do Norte e do Sul do País também terão temperaturas mais elevadas. Os alertas levam em conta os riscos representados pelas condições meteorológicas extremas para a integridade física.

Veja as recomendações das secretarias de Educação do MS e MT para diretores e professores: