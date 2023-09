Onda de calor: Inmet alerta para risco de baixa umidade do ar; veja locais e cuidados

Diante da onda de calor que atinge praticamente todo o País nesta última semana de inverno, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para a incidência e riscos de baixa umidade do ar. Novas atualizações são feitas constantemente. Nesta semana, os termômetros devem chegar a 40ºC em várias regiões do Brasil.

Baixa Umidade (Perigo)

O aviso de perigo (alerta laranja) é válido até as 19 horas desta terça-feira, 19, com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Há risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Entre as localidades afetadas estão cidades do Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de Brasília. Clique aqui para conferir a lista completa das áreas afetadas.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite alerta para a incidência e riscos de baixa umidade do ar. Foto: Divulgação/Inmet

Fique atento aos principais cuidados:

Beba bastante líquido

Atividades físicas não são recomendadas

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente

Se necessário, acione a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Baixa Umidade (Perigo Potencial)

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emite alerta para a incidência e riscos de baixa umidade do ar. Foto: Divulgação/Inmet

Já o aviso de perigo potencial (alerta amarelo) é válido até as 22 horas, com a incidência da umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. Entre as localidades estão: Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro, além de Brasília. Clique aqui para mais detalhes.

Calor extremo exige atenção redobrada quanto à hidratação. Foto: Freepik

Dependendo da porcentagem da baixa umidade do ar, as recomendações mudam. Veja a seguir quais as orientação no caso de perigo potencial.

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Além do forte calor, temporais também devem atingir áreas da região Sul nos próximos dias, segundo o Inmet. “Uma frente estacionária irá influenciar o tempo em parte do Rio Grande do Sul”, estima o órgão.

Também nos próximos dias, um bloqueio atmosférico e uma intensa massa de ar quente vai ganhar força, provocando temperaturas elevadas, pelo menos, até o próximo fim de semana em grande parte do Brasil, incluindo áreas da região Sul, desde o Paraná, passando por Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul.