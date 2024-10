Ônibus é sequestrado e assaltado no Rio; empresa é alvo de roubo pela 4ª vez em um mês

Um ônibus da empresa Viação Nossa Senhora do Amparo foi sequestrado na manhã desta quinta-feira, 3, em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. Os criminosos assaltaram os passageiros e obrigaram o motorista a desviar de rota, levando-os até o Complexo da Maré, também na zona norte. O destino original era a região do Castelo, no centro. O ônibus saiu de Maricá, na região metropolitana.

PUBLICIDADE De acordo com a companhia de ônibus, cerca de 50 pessoas estavam no veículo. Os criminosos fugiram e não há informações sobre possíveis feridos, assim como a quantidade e os tipos de bens subtraídos. À TV Globo, uma passageira relatou ter tido sua aliança e celular roubados. A Secretaria de Estado de Polícia Militar diz que o comando do 4º BPM (São Cristóvão) trabalha em conjunto com a delegacia da área na busca de informações sobre os autores do crime. Desde o início de setembro, já é o quarto caso de assalto e o terceiro de sequestro com desvio de rota na região envolvendo ônibus da companhia Viação Nossa Senhora do Amparo.

Criminosos sequestram ônibus, roubam passageiros e obrigam motorista a desviar até a Maré - Reprodução/TV Globo Foto: Reprodução/TV Globo

“A empresa lamenta profundamente os incidentes, que vêm ocorrendo com frequência no transporte público, e está colaborando ativamente com as autoridades competentes, fornecendo as imagens do circuito de monitoramento e demais informações que forem formalmente requisitadas”, disse a Nossa Senhora do Amparo.

“A Polícia Militar dialoga com as concessionárias dos ônibus a fim de adotar a melhor estratégia para frustrar as tentativas de roubos na região. Só na área do batalhão de São Cristóvão, nos últimos oito meses, os policiais detiveram 18 envolvidos em assaltos a coletivos e 10 celulares foram recuperados”, afirmou a Secretaria de Estado da PM.