Papa chega a Indonésia e dá início a viagem mais longa de seu período como líder da Igreja Católica

O Papa Francisco chegou nesta terça-feira, 3, à Indonésia, país muçulmano mais populoso do mundo, no início de uma exigente viagem pelo Sudeste Asiático e pela Oceania que será a mais longa empreendida pelo pontífice argentino de 87 anos.

PUBLICIDADE O avião papal decolou de Roma na tarde desta segunda-feira e, após um voo de 13 horas, pousou às 11h16 em Jacarta, primeira escala de uma viagem que também o levará à Papua Nova Guiné. Timor Leste e Singapura. Com um total de 32 mil quilômetros, a viagem é a mais longa e mais distante de seus onze anos de papado. Representa um desafio físico para a frágil saúde de Francisco que nas últimas semanas parecia estar aparentemente em boa forma.

O Papa Francisco foi recebido pelo ministro dos Assuntos Religiosos da Indonésia, Yaqut Cholil Qoumas Foto: Gregorio Borgia/AP

Na Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, apenas 3% da população (cerca de 8 milhões de pessoas) professa a fé católica, contra 87% (242 milhões) de muçulmanos. No entanto, o catolicismo é uma das seis religiões reconhecidas no país secular, juntamente com o protestantismo, o budismo, o hinduísmo e o confucionismo.

Na quinta-feira, Francisco se reunirá com representantes dos seis na mesquita Istiqlal, a maior do Sudeste Asiático. O templo é também um símbolo de convivência, pois está ligado através de “um túnel da amizade” à Catedral de Jacarta, localizada do outro lado da rua.

Na mesquita, o papa assinará uma declaração conjunta com o grande imã, Nasaruddin Umar, denunciando a “desumanização” causada pela violência, pelos conflitos e pela deterioração ambiental, segundo a Conferência dos Bispos da Indonésia.

Francisco apelou repetidamente ao seu papado para combater as alterações climáticas e mitigar os seus efeitos, especialmente visíveis na cidade gravemente poluída de Jacarta, também ameaçada pela subida dos mares. /AFP