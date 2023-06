Papa Francisco deixa o hospital após cirurgia abdominal e internação de nove dias

O Papa Francisco, de 86 anos, recebeu alta na manhã desta sexta-feira, 16, do Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, onde está internado há mais de uma semana para uma laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese. A confirmação vem da equipe médica, por meio do Vaticano, que já na nota diária de ontem informou que estava prevista a alta do hospital, em função de um curso clínico que continua “sem complicações”.

O Pontífice deixou o hospital sorrindo em uma cadeira de rodas em meio a uma multidão de fiéis, paroquianos e jornalistas. Suas declarações se limitaram a alguns cumprimentos e agradecimentos.

“Eu continuo vivo” e “sofro pelos migrantes”, comentou sobre o naufrágio dos migrantes no mar Egeu. Essas foram as primeiras palavras ditas pelo Papa Francisco assim que deixou o hospital Gemelli.

Em comunicado a equipe médica afirmou ainda que o Papa descansou bem durante a noite e “seus exames hematológicos estão normais”.

Na imagem publicada na manhã de quinta-feira, 15, Papa Francisco visita ala de oncologia pediátrica do hospital no qual esteve internado por mais de uma semana; Pontífice teve alta na manhã desta sexta-feira, 16 Foto: Divulgação/Vaticano

Um jantar realizado na noite desta quarta-feira, 15, reuniu toda a equipe médica e pela manhã deste quinta o Papa quis cumprimentar todos os médicos, as enfermeiras e equipe que coordenou, realizou e possibilitou a operação.

Entre os seus encontros, o Papa, também cumprimentou a direção do hospital que o acolheu pela terceira vez, após a cirurgia de 2021, em razão de uma diverticulite, e a hospitalização em março deste ano por bronquite infecciosa.

Por fim, também na quinta, Francisco visitou a enfermaria de oncologia pediátrica e Neurocirurgia Infantil do Hospital Agostino Gemelli. Na ocasião cumprimentou as crianças internadas e suas famílias, agradecendo à equipe médica que os assiste. A cada um deles deu um rosário e um livro.

Entenda o procedimento realizado pelo Papa

O procedimento envolveu abrir o abdômen e fazer cirurgia plástica na parede abdominal com prótese, sob anestesia geral. A permanência na unidade de saúde durou vários dias para permitir o “curso normal do pós-operatório e a recuperação funcional completa”, havia informado a equipe médica anteriormente.

A hérnia é uma espécie de “abaulamento” da região abdominal que pode ser provocado por uma alteração no formato da musculatura do intestino.

Em casos mais graves, como o do papa – que já passou por cirurgia no intestino dois anos atrás e, por isso, tinha uma cicatriz de corte no órgão –, a hérnia pode dificultar a passagem de fezes e gases, além de causar dor intensa. Para tratar, é preciso operar.