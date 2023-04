Papa Francisco recebe alta: ‘Ainda estou vivo, não tive medo’, disse ao deixar o hospital

O papa Francisco, de 86 anos, recebeu alta do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, neste sábado, 1º. O pontífice argentino passou uma terceira noite tranquila no hospital, onde foi internado na quarta-feira, 29, com quadro de infecção respiratória, e recebeu tratamento antibiótico para bronquite infecciosa. Ao deixar a rede hospitalar, ele disse aos jornalistas: “Ainda estou vivo, não tive medo.”

“Sei que alguns de vocês passaram a noite aqui. Obrigado, obrigado pelo seu bom trabalho de informar as pessoas”. Ainda de acordo com o jornal italiano Corriere Della Sera, a quem lhe perguntava se estava com medo, ele respondia: “Lembro-me de uma coisa que um velho, alguém mais velho que eu, me disse depois de uma situação semelhante: ‘Pai, eu não vi a morte, mas eu vi chegando, é ruim, hein’”, afirmou o pontífice.

Em um breve comunicado na manhã deste sábado, a Sala de Imprensa da Santa Sé destacou que, antes de sua partida, o pontífice saudou a direção do hospital, entre eles Franco Anelli, reitor da Universidade Católica do Sagrado Coração; Marco Elefanti, diretor geral da Policlínica; e o assistente eclesiástico geral do hospital, D. Claudio Giuliodori, assim como a equipe médica e os profissionais de saúde que o assistiram durante sua internação.

Durante sua estadia no hospital Gemelli, o papa expressou sua gratidão por todas as orações e bons votos que recebeu.

Francisco foi hospitalizado na quarta-feira no Hospital Agostino Gemelli depois de ter apresentado dificuldades respiratórias, após sua audiência geral na Praça de São Pedro, a qual participou com total normalidade.

O papa Francisco, de 86 anos, recebeu alta do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, neste sábado, 1º. Foto: Angelo Carconi/EFE/EPA

Papa presidirá a Missa de Domingo de Ramos

O papa retomará imediatamente a atividade normal. Ainda de acordo com o Vaticano, com o pontífice tendo alta neste sábado, Francisco deve presidir a Missa de Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, e será celebrada na Praça de São Pedro neste domingo, 2.

Internação do papa

Ao deixar o Gemelli, o papa parou brevemente o carro para cumprimentar os presentes, parando por um momento para abraçar e rezar com um casal que havia perdido a filha durante a noite de sexta-feira, 31, que estava internada no hospital. Francisco teve um momento emocionante com os pais da menina. Serena Subania, mãe de Angélica, chorou ao pressionar a cabeça contra o peito do papa, que colocou a mão na cabeça da mulher.

Enquanto estava internado, Francisco parecia ansioso para ficar com simpatizantes. Quando um menino lhe mostrou o braço engessado, o papa fez um gesto como se perguntasse: “Você tem uma caneta?” Um assessor papal entregou a ele uma e o papa autografou o gesso da criança.

Também na sexta-feira, ele fez uma visita surpresa ao departamento de oncologia pediátrica do centro médico romano, onde esteve internado.

O jesuíta argentino levou ovos de chocolate, rosários e livros para crianças com câncer à tarde, na véspera do início da Semana Santa, informou o Vaticano, que divulgou fotos e um vídeo do encontro. Durante a visita, que durou cerca de 30 minutos, ele também batizou um recém-nascido.

Na quinta-feira, 30, segundo o comunicado do Vaticano, o papa Francisco jantou, comendo pizza, junto com as pessoas que o assistiram durante os dias de internação: “Com o Santo Padre estavam médicos, enfermeiros, auxiliares e funcionários da Gendarmaria”, disse em comunicado.

Depois de rezar diante do ícone de Nossa Senhora na Basílica de Santa Maria Maior, confiando todos os doentes a Ela, #PapaFrancisco já se encontra no #Vaticano pic.twitter.com/3eZVQQnNrs — Vatican News (@vaticannews_pt) April 1, 2023

Alta hospitalar

O pontífice respondeu com uma voz quase sussurrante quando os repórteres o encheram de perguntas, indicando que ele sentia dores no peito, um sintoma que convenceu sua equipe médica a levá-lo ao hospital na quarta-feira.

Ao deixar o hospital Gemelli, conforme informou o Vaticano, Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde rezou diante do ícone de Maria, Salus Populi Romani (Protetora do Povo Romano, em português), por todos os doentes e pessoas que sofrem por doença ou perda de entes queridos. Ele rezou de maneira especial pelas crianças que conheceu na sexta-feira na enfermaria de oncologia pediátrica e neurocirurgia infantil do hospital, confiando-as à proteção materna da Santíssima Virgem.

A internação de Francisco surpreendeu a opinião pública porque na quarta-feira ele participou com total normalidade da tradicional audiência geral na Praça de São Pedro, durante a qual apareceu sorrindo, cumprimentando os fiéis de seu papamóvel.

Anteriormente, o pontífice argentino foi internado no Gemelli em julho de 2021 para uma operação no cólon. Francisco reconheceu que esta intervenção deixou sequelas devido à anestesia, razão pela qual desistiu da cirurgia no joelho.

A dor nessa articulação, que o obrigou a cancelar várias audiências em 2022 e a adiar uma viagem à África, alimenta as especulações sobre uma eventual renúncia.

O líder da Igreja Católica sempre deixou em aberto a possibilidade de imitar seu antecessor, Bento XVI, que renunciou em 2013. Mas suas mensagens sobre esta opção são confusas.

Em julho de 2022, ele disse que poderia se afastar, mas em fevereiro deste ano afirmou que a renúncia de um papa “não deveria se tornar uma moda passageira” e que a ideia “não estava em sua agenda no momento”. /AP e AFP