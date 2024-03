Polícia conclui inquérito sobre jovem que se matou após fake news

Com a repercussão da notícia falsa, Jéssica passou a receber uma enxurrada de comentários ofensivos. A Polícia Civil afirmou que a jovem de Rio das Ostras foi identificada por meio de levantamentos policiais feitos a partir dos aparelhos eletrônicos da vítima, o que auxiliou a localizar as mensagens no direct do Instagram.

“Foram mensagens explícitas incitando o suicídio”, disse Monteiro. Segundo mapeamento da polícia, a jovem de 18 anos foi a única usuária que mandou mensagens com esse teor. O delegado afirma que Jéssica não respondeu às mensagens, mas as investigações indicam que ela leu e chegou a mostrar para a mãe, o que indica que teria se abalado com o conteúdo.

A reportagem buscou contato com Choquei e Whindersson Nunes, mas ainda não obteve retorno.