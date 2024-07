Polícia de GO prende duas idosas, de 66 e 78 anos, suspeitas de aplicar golpe em agências bancárias

De acordo com a Polícia Civil do Estado, o grupo foi detido depois que a idosa de 66 anos se dirigiu a uma agência bancária da cidade para sacar o BPC. Ao apresentar os documentos - identidade, carteira de trabalho e guia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - os funcionários do banco desconfiaram da possibilidade de um golpe e acionaram a polícia.

A mulher foi abordada pelos agentes quando estava entrando em um carro, ocupado pelos demais suspeitos. Com o quarteto, foram encontrados e apreendidos outros documentos falsos e R$ 4.469 em espécie.