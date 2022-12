Polícia prende acusado de liderar tráfico em Inhaúma

RIO - Policiais da 45ª Delegacia de Polícia (Complexo do Alemão) prenderam na tarde desta sexta-feira, 23, o traficante Paulo Felipe Fidelis da Silva, conhecido como Macalé. Ele é apontado como chefe do tráfico da favela da Galinha, em Inhaúma, na zona norte do Rio, e principal fornecedor de drogas da favela da Fazendinha, no Complexo do Alemão, também na zona norte.O delegado titular da 45ª DP, Felipe Curi, informou que o criminoso participou dos ataques à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e à delegacia do Complexo do Alemão. Ele já tinha uma anotação criminal por roubo e é responsável por vários roubos de veículo nas avenidas Automóvel Clube e Bebiano e na Estrada Velha da Pavuna, todas na zona norte da cidade.O delegado espera que, com a prisão de Macalé, os índices de roubo de veículos na região sejam reduzidos, além de ser uma grande perda para o tráfico de drogas.