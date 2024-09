Por que cidade do Beto Carrero World ganhou prêmio de destino turístico verde

A cidade de Penha, em Santa Catarina, recebeu a certificação internacional nível prata, padrão destino verde, atribuída pela organização holandesa Green Destinations, que avalia destinos turísticos sob a ótica da gestão sustentável. Conhecido por ser sede do parque Beto Carrero World, o município deve atrair ainda mais turistas em função do reconhecimento obtido. A ilha de Fernando de Noronha, no litoral pernambucano, também foi premiada, mas na categoria seguinte: recebeu certificação nível bronze.

Cidade catarinense de Penha recebeu certificação de entidade que avalia destinos turísticos sob a ótica da gestão sustentável. Foto: William/Adobe Stock

PUBLICIDADE A Green Destinations é uma organização internacional que certifica destinos turísticos em todo o mundo com base em critérios de sustentabilidade. Criada na Holanda em 2014, a entidade avalia uma ampla gama de práticas, desde a gestão ambiental até o respeito à cultura local e ao bem-estar social. A certificação é reconhecida pelo Global Sustainable Tourism Council e é um dos selos mais prestigiados do mundo no setor de turismo sustentável. A certificação de Penha foi obtida após um processo de avaliação baseado em 84 critérios, divididos em seis categorias:

gestão de destinos;

natureza e paisagem;

meio ambiente e clima;

cultura e tradição;

bem-estar social;

gestão e informação.

A cidade atendeu 71% dos critérios. A avaliação não é pontual, mas um processo contínuo, com auditorias bienais para analisar o padrão de sustentabilidade como destino turístico.

“A conquista da certificação é um marco histórico para a nossa cidade. Ela reflete o trabalho incansável do setor público, privado e da comunidade, que unem esforços para fazer de Penha um exemplo de turismo sustentável. Meu desejo é que Penha siga com este comprometimento, continue avançando, mostrando ao mundo a beleza e a responsabilidade que temos com nosso meio ambiente e cultura. Que venha o ouro”, disse o prefeito Aquiles da Costa (MDB).

“Alcançar a certificação prata da Green Destinations foi um desafio e uma grande oportunidade para fortalecer nossas práticas de sustentabilidade. Estamos à frente de destinos como Fernando de Noronha, que recebeu a certificação nível bronze. Acredito que este selo é um reconhecimento do esforço coletivo e da visão de longo prazo para o turismo penhense”, afirmou o secretário municipal de Turismo de Penha, Cleber Neumann.

Certificação atribuída ao município de Penha: gestão sustentável. Foto: Prefeitura de Penha-SC

Aline Nandi, coordenadora geral de projetos do Instituto de Desenvolvimento Econômico Local (IDEL), instituição que representa a Green Destinations no Brasil, enfatizou o impacto positivo dessa certificação para o município. “Este reconhecimento internacional não só coloca Penha em um novo patamar no turismo global, mas também abre portas para novas oportunidades de crescimento econômico sustentável”, afirmou.

Entre os benefícios de ser um destino certificado estão fortalecer sua estratégia local de sustentabilidade, destacar-se como líder em práticas ambientalmente responsáveis e socialmente conscientes e agora também receber um relatório de sustentabilidade, que dá acesso a ferramentas avançadas para medir e avaliar seu desempenho ambiental, consolidando sua posição como um destino responsável.

Durante o anúncio da certificação, a prefeitura de Penha também divulgou que está realizando o mapeamento das 74 praias e dos recantos naturais da cidade. A iniciativa permitirá a atualização dos materiais publicitários e o fomento às questões culturais, além da nomeação oficial dos locais por meio de um projeto de lei. Será produzido um mapa ilustrativo em versão digital para facilitar a compreensão e o acesso a cada recanto natural e cultural de Penha.