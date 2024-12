Passageira reclama por não conseguir trocar assento no avião; veja quais são as regras

O vídeo foi postado nas redes sociais pela filha da mulher, com tom de indignação pelo comportamento de Jeniffer. “E minha mãe que encontrou uma pessoa sem empatia com criança”, escreveu a jovem no perfil @marycomciencia, no Tiktok, que posteriormente foi desativado. Mas, para sua surpresa, o post rendeu uma chuva de comentários em defesa de Jeniffer e condenando o comportamento da autora do vídeo.

O manual aeronáutico brasileiro não permite trocas de assento a não ser por determinação da tripulação, que segue regras técnicas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para isso. Os passageiros podem até pedir trocas à tripulação, mas não é possível exigir que sejam atendidos ou os lugares exatos em que querem voar, a não ser que comprem o assento no site ou guichê da companhia aérea.