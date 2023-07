Quais são as cidades mais violentas do Brasil? Veja lista com a taxa de homicídios no seu município

Com 47.508 casos, o Brasil registrou queda de homicídios pelo segundo ano consecutivo em 2022, segundo dados divulgados neste mês pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas os casos seguem em patamar elevado, com 130 ocorrências por dia – ao menos cinco pessoas foram assassinadas por hora no último ano.

Os 319 municípios do País com mais de 100 mil habitantes têm disparidades regionais na criminalidade. Segundo estatísticas oficiais compiladas por pesquisadores do Fórum, Jequié, na Bahia, lidera como o mais violento, com taxa de 88,3 casos para cada 100 mil habitantes. Na outra ponta, a catarinense Jaraguá do Sul é a menos violenta, com taxa de 2,2.

Jequié, cidade no sudoeste da Bahia, tem 156 mil habitantes Foto: Prefeitura de Jequié/Divulgação

Entre os dez municípios mais violentos, seis ficam na Bahia, um em Pernambuco, um em Mato Grosso, um no Pará e outro no Amapá. Entre as dez cidades menos violentas, sete ficam no Estado de São Paulo e três em Santa Catarina.

O Estadão mostrou que Jequié teve 141 homicídios em 2022, maior taxa de mortes violentas no Brasil. Em um único fim de semana, 12 e 13 de julho do ano passado, cinco pessoas foram assassinadas em diferentes pontos da cidade.

Outro caso que chama atenção é Sorriso, em Mato Grosso. Cidade mais rica do agro brasileiro é também uma das mais violentas do País. Segundo ranking elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o município tem a 6.ª maior taxa de assassinatos por 100 mil habitantes do País (70,5 casos em 2022). É a 1.ª cidade da lista fora do Nordeste. É ainda o único município do Centro-Oeste na lista dos 50 mais violentos.

Confira no mapa as 319 cidades avaliadas e a respectiva taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes em 2022, segundo o Anuário de Segurança Pública.