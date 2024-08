Quais são as cidades com a melhor vida noturna do mundo? (Tem brasileira no ranking)

A cidade do Rio de Janeiro tem a melhor vida noturna do mundo, segundo uma eleição realizada pela revista britânica Time Out. Após ouvir moradores e frequentadores de estabelecimentos e eventos noturnos em centenas de cidades, a publicação divulgou uma lista das 13 com melhor vida noturna. Em segundo lugar ficou Manila, nas Filipinas, e em terceiro Berlim, na Alemanha (veja lista completa abaixo).

Os Arcos da Lapa estão entre os locais mais frequentados na noite carioca. Foto: RIOTUR

Segundo a publicação, primeiro foram entrevistadas "milhares de pessoas em centenas das melhores cidades do mundo". Além de serem questionados sobre seus locais e experiências noturnas favoritas, os moradores foram convidados a avaliar a vida noturna de sua própria cidade em termos de qualidade e preço. Com esses dados, foi selecionada uma cidade em cada país – aquela com melhor avaliação dos moradores. Em seguida foram consultados DJs do mundo inteiro, que selecionaram as três cidades que merecem destaque no planeta e ajudaram a definir a ordem das melhores vidas noturnas mundiais.

A revista ressalta que a pandemia provocou significativa mudança na vida noturna das principais cidades do mundo. De modo geral, grandes casas noturnas fecharam e bares e eventos ao ar livre ganharam destaque.

Em uma escala em que o máximo seria 100%, o Rio recebeu nota de qualidade 90%. Entre as atrações cariocas, a revista destaca restaurantes que viram pistas de dança em Botafogo (zona sul), bares de samba na Lapa e no Morro do Pinto e rodas de samba pela cidade.

Veja a lista completa: