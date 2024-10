Resort da Bahia lidera ranking de melhores da América do Sul; veja lista

O Uxua Casa Hotel & Spa, em Trancoso, na Bahia, foi eleito como o melhor resort da América do Sul em votação feita com leitores da revista inglesa Condé Nast Traveller, especializada em turismo de luxo. Nesta categoria também foram incluídos resorts da Antártida.

A publicação divulgou na terça-feira, 1º, o resultado de seu prêmio anual Readers Choice Awards (Prêmio da Escolha do Leitor, em tradução livre).

Uxua Casa Hotel & Spa - Trancoso, Brasil. Foto: Divulgação/Condé Nast Traveller

De acordo com a revista inglesa, o Uxua Casa Hotel & Spa - que costuma receber turistas do Brasil e outras partes do mundo - é descrito como um local “aconchegante” e “autêntico”.

Uma das casas do Uxua Casa Hotel & Spa, em Trancoso, na Bahia. Foto: Divulgação/Condé Nast Traveller

PUBLICIDADE “A milhões de quilômetros de qualquer hotel convencional, chegar ao Uxua Casa é como entrar em uma casa particular saída diretamente de um romance de Jorge Amado”, diz a publicação. As casas do Uxua foram restauradas pelo designer Wilbert Das em colaboração com artesãos locais usando técnicas tradicionais e materiais recuperados.

Na lista também aparece outro resort brasileiro. O Fasano Trancoso, também na Bahia, está na décima primeira colocação.

Fasano Trancoso - Trancoso, Brasil. Foto: Divulgação/Condé Nast Traveller

“Trilhas de areia e um deck de madeira aparentemente interminável — com meio quilômetro de comprimento! — conectam as vilas e suítes de bangalôs do resort (a maioria com decks privativos para relaxar na cobertura) às áreas públicas arejadas, decoradas com bom gosto com poltronas de design brasileiro, artefatos vintage e peças decorativas artesanais em vários tons de branco e marrom”, descreve a publicação.

Publicidade

Veja a lista a seguir com os 15 melhores resorts da América do Sul:

Uxua Casa Hotel & Spa - Trancoso, Brasil (99.65 pontos) Bahia Vik & Estancia Vik - Millahue, Chile (92.97 pontos) Finch Bay Galapagos Hotel - Puerto Ayora, Equador (98.88 pontos) Tierra Chiloé Adventure and Spa Hotel - Castro, Chile (98.75 pontos) White Desert - Echo - Antártida (98.57 pontos) Sofitel Barú Calablanca Beach Resort - Isla Barú, Colômbia (97.8 pontos) Tierra Patagonia - Torres del Paine National Park, Chile (96.77 pontos) Mashpi Lodge - Pichincha, Equador (95.62 pontos) Explora Patagonia National Park - Cochrane, Chile (95.6 pontos) Blue Apple Beach - Cartagena, Colômbia (94.94 pontos) Fasano Trancoso - Trancoso, Brasil (94.39 pontos) Explora Torres del Paine - Torres del Paine, Chile (93.57 pontos) The Singular Patagonia - Puerto Bories, Chile (92.87 pontos) Casa de Uco Vineyards & Wine Resort - Mendoza, Argentina (92.59 pontos) Nayara Alto Atacama - Chile (92.59 pontos)