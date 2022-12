Salvador e Região Metropolitana têm 21 homicídios no fim de semana

SALVADOR - Embora a greve da Polícia Militar tenha sido encerrada há quatro dias, a população baiana enfrentando altos números de criminalidade. Somente nesta fim de semana, 21 pessoas foram assassinadas em Salvador e Região Metropolitana, 13 delas no domingo de Páscoa, segundo dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública. Normalmente, a polícia costuma registrar média de 10 homicídios a cada fim de semana.

Até o final da tarde desta segunda-feira, 21, feriado de Tiradentes, ainda não haviam sido computados os números mais recentes da violência urbana - o que pode elevar ainda mais as ocorrências.

Mesmo assustados, os baianos seguem sua rotina em ritmo de normalidade. Em Salvador já se registra um intenso movimento - tanto no sistema ferry boat quanto pelas estradas - de retorno daqueles que foram passar o longo feriado nas praias mais distantes. Quem volta de carro pelo ferry enfrenta fila de espera de até 2h30.

A greve da PM foi iniciada na terça-feira, 15, e se estendeu até quinta, 17, período em que morreram mais de 50 pessoas. No dia seguinte, o principal líder do movimento, o vereador Marco Prisco, foi preso por determinação da Justiça Federal e encaminhado para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde permanece aguardando decisão de pedido de habeas-corpus, sob análise da ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia.

Caso permaneça detido, Prisco deverá receber a mulher e os filhos nesta terça-feira, 22, dia de visita na Papuda. A informação é de Fábio Brito, coordenador-jurídico da Associação dos Policiais Bombeiros e seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), entidade que é presidida pelo vereador.