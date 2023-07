Pontos de ônibus inteligentes que ‘falam’ com passageiros serão instalados em SP e no Rio

Se você anda de ônibus à noite em grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, certamente já se sentiu inseguro ao permanecer sozinho em pontos de parada enquanto aguarda pelo transporte. Mas uma nova tecnologia que será implementada a partir de agosto nessas duas cidades pode ajudar a diminuir esse desconforto: painéis inteligentes que fazem videochamadas com as pessoas enquanto elas aguardam sozinhas nos abrigos à noite.

O projeto, chamado inicialmente de Guarded Bus Stop (ponto de ônibus vigiado, em inglês), agora ganha o nome de Abrigo Amigo. É desenvolvido pela Eletromidia, empresa responsável por parte dos painéis eletrônicos de reprodução de mídia acoplados a pontos de ônibus das duas capitais, e pela agência AlmapDDBO.

Os novos painéis serão colocados em pontos onde a Eletromidia já tem concessão pública para instalação. De acordo com a empresa, o objetivo é “oferecer companhia e minimizar a sensação de insegurança às pessoas que utilizam as paradas de ônibus desacompanhadas”.

Pontos de ônibus inteligentes realizam vídeo chamadas com pessoas à noite enquanto esperam sozinhas pelo transporte. Foto: Reprodução/ YouTube: Eletromidia

A seleção dos pontos que receberão a tecnologia será feita estrategicamente, pensando nos locais de maior perigo. Além da companhia oferecida pela pessoa que aparece do outro lado da tela na videochamada, a existência da câmera já pode ajudar a inibir assédios e assaltos.

Uma fase-teste de implementação foi feita em abril em Campinas, no interior de São Paulo, onde cinco pontos de ônibus foram equipados com câmera noturna, microfone e conexão da internet. Agora, o modelo chegará a até 100 pontos de ônibus no total, considerando as três cidades.

“Ao longo do dia, as telas funcionavam normalmente como um espaço de anúncios. Já à noite, as telas tornaram-se um companheiro virtual para os passageiros até a chegada do ônibus. Essa interação em tempo real trouxe sensação de segurança e conforto, contribuindo para uma experiência mais tranquila nos deslocamentos noturnos”, diz a Eletromidia sobre o projeto-piloto em Campinas.

Como acionar a videochamada?

De acordo com o vídeo publicitário da ação, o painel é sensível ao toque e, ao detectar alguém sozinho no local, exibe uma mensagem. “Você precisa de companhia até o ônibus chegar?”, diz, acompanhado de um botão de “Peça Agora”.

Se a companhia for solicitada pelo usuário, é iniciada a ligação de vídeo com um atendente da empresa, que faz companhia à pessoa até que seu ônibus chegue. Depois, ao finalizar a chamada, o aparelho volta a exibir um anúncio como funciona normalmente ao longo do dia.

No vídeo, a empresa reforça ainda que o projeto foi desenvolvido pensando principalmente em mulheres. Segundo a pesquisa Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, realizada pelos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão, com apoio da Uber e apoio técnico e institucional da ONU Mulheres em 2021, 68% das brasileiras têm muito medo de sair sozinha à noite no bairro onde moram e buscam caminhos para melhorar a sensação de segurança.

Desde 2016, mulheres cis e trans, travestis e idosos têm direito a descer dos ônibus fora do ponto de parada após as 22 horas em São Paulo. A lei foi criada com o objetivo de diminuir o tempo de deslocamento a pé pela cidade durante a noite e a madrugada. Mas, o tempo de permanência nos pontos de ônibus enquanto se espera pelo transporte segue como um problema.