Acidente de ônibus no Paraná deixa 7 mortos e 22 feridos; duas vítimas são argentinas

SOROCABA – Um ônibus de linha interestadual que levava 54 passageiros saiu da pista e tombou, na madrugada desta terça-feira, 31, na BR-277, em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná. Sete pessoas morreram e ao menos 22 ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Entre as vítimas, está uma criança de três anos e sua mãe, ambas de nacionalidade argentina.

O coletivo, da Viação Catarinense, havia saído de Florianópolis e seguia para Foz do Iguaçu, no extremo oeste paranaense. O acidente ocorreu por volta de 1h50, no km 232 da rodovia. A maioria dos passageiros dormia quando, por razões que ainda serão apuradas, o veículo saiu da estrada e tombou no terreno lindeiro, após cair de um barranco de três metros.

Os corpos das vítimas fatais foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa, na mesma região. Foto: Google Street View

Conforme o relato de agentes da PRF, muitos passageiros ficaram presos na estrutura do ônibus, de dois andares. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Irati e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) desta cidade.

Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa, na mesma região. Ainda segundo a PRF, havia turistas de outros países – Argentina, França, Alemanha e Paraguai – entre os passageiros.

A Viação Catarinense, em nota, disse lamentar “profundamente o ocorrido e está com equipes no local prestando assistência aos passageiros e familiares”. Afirmou também que tem “compromisso com a segurança e está à disposição das autoridades para esclarecimentos sobre o acidente.” /COM EFE