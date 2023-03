Tiago Toguro: Motociclista morre após acidente envolvendo carro do influenciador

RIO - Um motociclista morreu em um acidente neste sábado, 4, na Linha Amarela, no Rio de Janeiro. A colisão aconteceu com o carro do influenciador digital fitness Tiago Toguro, que conta com 6,2 milhões de seguidores no Instagram. Ele diz que o veículo foi atingido pela moto da vítima, ocasionando o acidente, mas relatos apontam que o carro dava marcha à ré no momento do choque.

A Linha Amarela - oficialmente, Avenida Carlos Lacerda - é uma via expressa que liga Jacarepaguá (zona oeste) à Ilha do Fundão (zona norte).

De acordo com a TV Globo, o choque aconteceu no início da madrugada. O motorista seguia pela Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na zona norte do Rio, e perdeu o acesso à Avenida Brasil. Foi então que teria dado marcha à ré e colidido com a moto.

Equipes de socorro foram acionadas, e, ao chegar, verificaram que o motociclista já estava morto. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), mas o nome da vítima ainda não foi confirmado.

A Linha Amarela, oficialmente, Avenida Carlos Lacerda, via expressa onde ocorreu acidente com Tiago Toguro Foto: Google Maps/Reprodução

O Estadão tentou contato com o influenciador por meio das redes sociais, mas não obteve resposta. Além de fazer sucesso no Instagram, Toguro também é popular no YouTube e no Tiktok. Nos vídeos, mostra rotinas de treino e alimentação.

No Instagram, o influenciador se posicionou sobre o caso e pediu desculpas a familiares e amigos da vítima. Na nota, porém, disse que foi o motociclista quem colidiu no veículo dele.

“[...] Infelizmente ele veio a colidir na parte traseira do veículo e perdeu a vida, em momento algum eu dei marcha ré, não posso falar mais detalhes do acidente, por orientação, mas posso afirmar que desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas, aguardei a realização da perícia técnica por parte da Polícia Civil e após, ainda no local dos fatos, fui liberado pela autoridade policial para retornar a São Paulo”, diz a postagem.

O influenciador também disse que não está bem. “Por isso o silêncio e por este motivo preferi não me pronunciar e respeitar o luto da família e amigos, e de forma velada ajudá-los como for possível, sabendo que nenhum valor trará de volta a vítima e muito menos amenizará o sofrimento e dor daqueles que o amavam”, escreveu.

“Peço a todos aqueles que realmente gostam de mim, que entendam o meu silêncio e sentimento, mas principalmente respeitem o sofrimento da família e amigos da vitima e que sejam acolhidos neste momento de dor”, finalizou.