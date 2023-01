Farmacêutica desenvolve QR code tátil para pessoas com deficiência visual identificarem medicamentos

Grayce França é farmacêutica.

A farmacêutica Grayce Miguel França, coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho Farmacêutico à Pessoa com Deficiência do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP), desenvolveu um sistema para ajudar o usuário com deficiência visual a identificar medicamentos.

Batizado de 'Farmácia Pra Cego Ver', o recurso tem um QR code acessível, impresso em alto relevo nas caixas, frascos, cartelas e bulas, com informações sonoras sobre o remédio, reproduzidas por aplicativo de conversão em texto em áudio em smartphones e tablets.

"Na minha jornada de farmacêutica e pessoa com deficiência visual (ela tem somente 5% de visão), pensei, estudei, pesquisei como diferenciar um medicamento, evitando o uso indevido, porque o braile não tem informações imprescindíveis, como nome do princípio ativo, dosagem, quantidade, fórmula farmacêutica e data de validade, para pessoas com deficiência visual, idosos, daltônicos e qualquer um que não consegue ler e saber o que é necessário", conta Grayce França.

"É uma proposta de autonomia, segurança, acessibilidade, praticidade e qualidade de vida", diz a farmacêutica.

Grayce França apresentou o projeto 'Farmácia Pra Cego Ver' em um simpósio de tecnologias assistivas.

O projeto foi apresentado em novembro do ano passado no painel de tecnologias assistivas para pessoas com deficiência visual e auditiva de um simpósio sobre avanços no setor.

"Estou em busca de parcerias que apoiem o projeto e de empresas farmacêuticas que entendam a importância dessa solução de acessibilidade que ainda não está disponível no mercado", afirma Grayce França.

Quem tiver interesse pode fazer contato pelo email grayce_bio_pharmacy@hotmail.com ou pelo perfil @grayce_miguelfranca no Instagram.