Instituições alertam Tarcísio sobre importância da Secretaria da Pessoa com Deficiência de SP

Tarcísio de Freitas, governador eleito de SP, confirmou o fim da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Quatro instituições que atuam na defesa dos direitos da população com deficiência enviaram ao comando da transição do governo de SP uma carta conjunta que alerta sobre a importância da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, destaca que o encerramento da pasta, confirmada nesta quinta-feira, 22, e mostra que o governo eleito não reconhece a relevância da população com deficiência.

O documento é assinado por Rede do Abraço, Turma do Jiló, Associação Social pela Igualdade das Diferenças (ASID Brasil) e o Grupo de Mães Juntos, e endereçado ao governo eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao vice-governador eleito, Felício Ramuth (PSD) e ao coordenador da equipe de transição, Guilherme Afif Domingos.

"A Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, criada pela Lei Complementar nº 1.038/2008, foi pioneira na proposta de tornar a pasta independente de outras esferas. Um segmento relevante da Sociedade Civil e que protagoniza demandas específicas mereceu, desde 2008, uma pasta independente, desatrelada de atuações governamentais e partidárias. O protagonismo e a luta da pessoa com deficiência teve, desde então, um canal próprio de atendimento, de diálogo, com orçamento e transparência, o que, invariavelmente, ensejou a promoção da causa", diz a carta.

As entidades afirmam que é "inviável impor a dependência dos interesses das Pessoas com Deficiência a um secretário que se ocupe de outras áreas, independentemente de suas relevâncias à execução de políticas públicas. Representatividade importa. Além da outorga de poderes legais, importa em segurança, em tecnicidade, em combate ao preconceito. Importa em protagonismo e potência".

O documento também chama a atenção para "a necessidade de escuta (e nomeação) de pessoa que esteja intrínseca e visceralmente ligada à causa da Pessoa com Deficiência".

Documento Clique aqui para ler e baixar a carta enviada ao grupo de transição sobre o fim da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de SP

Posicionamento - O blog Vencer Limites questionou a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), parlamentar brasileira mais conhecida e importante do segmento, sobre o encerramento da Secretaria.

A assessoria de imprensa da parlamentar respondeu que "a senadora por enquanto não irá se posicionar publicamente. No entanto ela não está parada com esse tema. Está articulando para que a medida não seja tomada".

Visibilidade - O defensor público federal André Naves, de São Paulo, um homem com deficiência, especialista em direitos humanos e inclusão, criticou a decisão de Tarcísio de Freitas e explicou que será necessário aprovação da Assembleia Legislativa de SP para que a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência seja realmente extinta.

"Isso significa um verdadeiro retrocesso no trato das questões relativas a esse segmento da população, tão carente de políticas públicas e de respeito aos seus direitos. Dificulta ainda mais a visibilidade dessas pessoas que tanto precisam de apoio. Vamos nos organizar e lutar para barrar essa decisão equivocada do governador eleito. Até porque ele não pode extinguir a Secretaria por decreto, já que a esta foi criada por lei e só pode ser extinta por outra lei, exatamente para dificultar iniciativas como a que estamos enfrentando agora. Temos certeza de que os nobres deputados estaduais da Alesp não concordarão com tal medida e manterão esta Secretaria, que é tão importante e emblemática para as pessoas com deficiência", ressaltou o defensor.

Petição - Uma petição online criada pelo Movimento Político das pessoas com deficiência de SP, que já ultrapassou 1.000 assinaturas, pede a reversão da decisão sobre o encerramento da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de SP. O grupo também publicou nota.

"O Movimento Político das Pessoas com Deficiência, do Estado de São Paulo e do Brasil, repudia a intenção do Governador Eleito Tarcísio de Freitas de extinguir a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tornando-a uma coordenadoria da Secretaria de Justiça.

Isso significa um verdadeiro retrocesso no trato das questões relativas a esse segmento da população tão carente de políticas públicas e de respeito aos seus direitos.

Vamos nos organizar e lutar para barrar essa decisão equivocada do Governador Eleito.

Até porque ele não pode extinguir a SEDPcD por decreto, já que a Secretaria foi criada por lei e só pode ser extinta por outra lei, exatamente para dificultar iniciativas como a que estamos enfrentando agora.

Temos certeza de que os nobres Deputados Estaduais da ALESP não concordarão com tal medida e manterão esta Secretaria, que é tão importante e emblemática para as pessoas com deficiência de todo o país.

Caso o Governador Eleito não se manifeste, até hoje no fim do dia, no sentido de manter a SEDPcD, vamos reunir a militância em manifestação em frente ao escritório de transição, na Rua Boa Vista, 170, amanhã, 23/dezembro, às 10h30.

Mais do que nunca, NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS!", destaca a nota.