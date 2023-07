Meta lança Threads sem acessibilidade e cheia de barreiras para pessoas com deficiência

Threads está no ar.

O blog Vencer Limites está na nova rede social da Meta. Threads, plataforma vinculada ao Instagram, abriu para usuários do Brasil oficialmente às 20h desta quarta-feira, 5, e mais uma vez as pessoas com deficiência foram deixadas de lado.

A ferramenta apresentada como alternativa ao Twitter não tem acessibilidade, não há espaço para descrição de imagens, não são permitidos arquivos de áudio e, ao que parece, nem vídeos.

O usuário pode digitar até 500 caracteres, mas as hashtags, até este momento, são inúteis porque não há como clicar nelas. E o nosso conhecido # (jogo da velha) não aparece na busca.

Milhões de pessoas com deficiência usam Facebook, WhatsApp e o próprio Instagram, mídias muito acessíveis e repletas de possibilidades. Então, por que não replicar essa tecnologia no novo produto?

É o puro suco do capacitismo.

O Twitter, tão maltratado por seu dono ultimamente, demorou para ser realmente acessível, mas neste aspecto está muito à frente do novo concorrente, o Threads, ou a Threads.