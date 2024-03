"Apressar a inteligência artificial na educação perpetua a exclusão de alunos com deficiência"

blog Vencer Limites - Por quais motivos a inteligência artificial na educação pode excluir pessoas com deficiência? Trata-se apenas de um problema de acessibilidade digital ou essa exclusão será uma evolução do cenário atual no setor que, no Brasil, ainda considera o aluno com deficiência um 'custo extra' e escolhe segregar esses estudantes? As possibilidades geradas pela inteligência artificial permaneceriam vinculadas ao pensamento capacitista na educação e restritas a quem não precisa de recursos acessíveis?

Sambhavi Chandrashekar (Dra. Sam) - A exclusão das pessoas com deficiência no Brasil a partir dos 'benefícios' da inteligência artificial (IA) na educação pode acontecer por dois motivos. Por um lado, existem problemas com a tecnologia de IA que resultam na exclusão de pessoas com deficiência. Por outro lado, a cultura no Brasil impede inerentemente que as pessoas com deficiência tenham oportunidades iguais a todas as outras pessoas. Veremos ambos. Quando se trata de tecnologia de IA, existem dois problemas para as pessoas com deficiência: acessibilidade e equidade. A acessibilidade da IA significa que as pessoas com deficiência devem ser capazes de usar ferramentas como ChatGPT e muitas outras com base em IA que estão sendo lançadas rapidamente. Devem trabalhar com as tecnologias de apoio utilizadas pelas pessoas com deficiência. Essas ferramentas não estão sendo criadas pensando na acessibilidade, mas sim na velocidade de lançamento no mercado. Como resultado, embora alguns deles tenham potencial para beneficiar pessoas com deficiência, não podem ser utilizados por elas porque não são construídos de forma acessível. Equidade significa estar incluído nos dados e nos processos de aprendizado de máquina necessários para a criação de sistemas de tomada de decisão com base em tecnologias de IA. Para que isso aconteça, o processo de criação destes sistemas deve ser acessível, o que não é o caso. Assim, os dados sobre pessoas com deficiência podem não ser incluídos nos dados que os sistemas de tomada de decisão utilizam ou no processo de aprendizagem automática que ensina os sistemas de IA. Dessa forma, do ponto de vista da equidade, as pessoas com deficiência não são incluídas quando estes sistemas de tomada de decisão com base em IA decidem quem deve conseguir um emprego ou quem deve ser admitido na faculdade. A desvantagem que as pessoas com deficiência já enfrentam só aumenta com os novos sistemas baseados em IA. As duas questões acima referidas de acessibilidade digital e equidade com IA afetam a educação da mesma forma que afetam qualquer outro setor. Além dessas desvantagens, que são significativas, ainda persiste a falta de consideração cultural dos alunos com deficiência. No Brasil, a tendência de considerar esses estudantes como um "custo extra" e segregá-los continua presente em muitos setores educacionais. A inteligência artificial, se não for aplicada com princípios inclusivos, pode perpetuar esta exclusão, limitando o acesso a recursos acessíveis apenas para aqueles que não precisam deles. É crucial que as possibilidades oferecidas pela inteligência artificial na educação sejam dissociadas do pensamento capacitista e disponibilizadas amplamente a todos os alunos, independentemente das suas necessidades específicas.

blog Vencer Limites - A inteligência artificial como aliada da educação à distância também pode ser argumento para afastar o aluno com deficiência do ambiente escolar e perpetuar o isolamento desse estudante? Haverá equilíbrio nessa dinâmica?

Sambhavi Chandrashekar (Dra. Sam) - A inteligência artificial na educação à distância é uma faca de dois gumes que apresenta desafios e oportunidades para alunos com deficiência. Existem várias vantagens que a IA pode oferecer, como descrições automatizadas de imagens para alunos cegos, legendas de vídeo automatizadas para alunos surdos e interfaces de linguagem simples para alunos com dificuldades de aprendizagem. Isso permite que os alunos adaptem o sistema de aprendizagem e personalizem os recursos para tornar o aprendizado acessível a eles. Assim, seria mais fácil para os alunos com deficiência aprenderem online do que em sala de aula, mas a desvantagem ou o risco é que essas vantagens possam ser tomadas como motivo para distanciar esses alunos do ambiente escolar tradicional, perpetuando o isolamento. É importante que o governo, as instituições educativas e os órgãos de decisão política equilibrem esta dinâmica através da criação e implementação de políticas e práticas que incentivem a inclusão e a participação ativa de todos os alunos na sala de aula. Isto garantirá que a tecnologia seja usada para ampliar, e não restringir, o acesso à educação. A educação é a base de uma vida com propósito. As pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de viver com propósito. O Artigo 24 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) reconhece especificamente o direito das pessoas com deficiência à educação sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. O Brasil ratificou a CDPD. O governo deve respeitar a dignidade inerente às pessoas com deficiência, reconhecendo-as como pessoas em igualdade de condições com as outras.

blog Vencer Limites - Há no Brasil uma disputa entre diferentes conceitos para a educação inclusiva, mas não estamos nem perto de um entendimento que beneficie o aprendizado de alunos com deficiência. Um grupo defende a aplicação de toda e qualquer ferramenta, dentro ou não da sala, inclusive terapias e métodos da área médica, para apoiar o aluno. Enquanto outros especialistas e instituições são categóricos ao afirmarem que a escola e a sala de aula são espaços específicos para o trabalho de educadores, e que não podem ser "invadidos" por outras metodologias. Diante dessa briga, o avanço da inteligência artificial na educação seria apaziguador, não teria nenhuma influência ou se tornaria mais um ponto de conflito?