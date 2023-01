Acidente com nave especial deixa 1 morto e 1 ferido, diz mídia

Uma pessoa morreu e uma segunda ficou gravemente ferida nesta sexta-feira na queda de uma nave espacial de passageiros da Virgin Galactic, durante um voo de teste no deserto de Mojave, na Califórnia, informaram as redes CNN e CNBC, citando a Patrulha Rodoviária da Califórnia. Pelo menos dois pilotos estavam a bordo da nave espacial, que estava passando por seu primeiro voo de teste desde janeiro, de acordo com o Porto Aéreo e Espacial de Mojave. (Reportagem de Steve Gorman em Los Angeles e Irene Klotz, em Cabo Canaveral, na Flórida)