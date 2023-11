Astronautas da Nasa perdem bolsa de ferramentas no espaço; onde ela vai parar?

Perdido: uma bolsa de ferramentas. Vista pela última vez neste mês flutuando no espaço perto da Estação Espacial Internacional. Se encontrado, por favor devolva à agência espacial americana (Nasa).

Dois astronautas da Nasa partiram em 1º de novembro para sua primeira caminhada espacial ao redor da estação espacial para fazer algumas manutenções de rotina. Os astronautas, major Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara, passaram 6 horas e 42 minutos fora da estação removendo uma barra de manuseio e substituindo um rolamento. Mas quando retornaram, perceberam que faltava algo: sua maleta de ferramentas.

“Durante a atividade, uma maleta de ferramentas foi perdida inadvertidamente”, disse a Nasa. As ferramentas na bolsa não eram necessárias para toda a caminhada espacial, completou.

Kennedy Space Center da Nasa, nos EUA Foto: Joe Skipper/Reuters

O Controle da Missão disse que a trajetória da bolsa representa um baixo risco de colisão com a estação espacial. A bolsa está agora flutuando no espaço, cerca de 400 quilômetros acima da Terra. E ficará lá por um tempo.

EarthSky, um site que rastreia acontecimentos no espaço, disse que a maleta de ferramentas branca e brilhante provavelmente permaneceria no espaço por alguns meses e depois se desintegraria. Não está claro que tipo de ferramentas estavam na bolsa.

Com céu claro e um par de binóculos, as pessoas na Terra poderão ver a bolsa rebelde, disse o EarthSky. O segredo é olhar para a estação espacial e, em seguida, procurar a bolsa, orienta.

Os dois astronautas não são os primeiros a perder uma maleta de ferramentas durante uma caminhada espacial. Uma sacola de ferramentas flutuou para longe de uma astronauta em 2008.

Astronautas realizam operações na Estação Especial Internacional, que orbita a Terra Foto: Nasa via The New York Times

A bolsa perdida neste mês está agora entre milhares de objetos flutuando no espaço. A Agência Espacial Europeia (ESA) afirmou em setembro que havia mais de 35 mil objetos de detrito no espaço, que são rastreados e catalogados por redes de vigilância espacial. Esses itens podem incluir ferramentas como pistolas de lubrificação e parafusos, e são rastreados para evitar danos a satélites. Existem também milhares de objetos menores flutuando no espaço que não são rastreados, segundo a agência.

O’Hara e Moghbeli, do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, estão na estação espacial há várias semanas. O’Hara atracou ali a bordo de um foguete Soyuz em 15 de setembro, de acordo com a Nasa. Moghbeli atracou na estação em 27 de agosto como comandante da missão SpaceX Crew-7 da Nasa, a bordo de uma espaçonave SpaceX Crew Dragon. /THE NEW YORK TIMES