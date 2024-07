Aurora em forma de dragão e ‘devorador de galáxias’: veja as principais fotos de astronomia do ano

A lista dos finalistas do prêmio Astronomy Photographer of the Year (Fotógrafo de Astronomia do Ano em português) foi divulgada nesta semana pelo Observatório de Greenwich. A maior competição de fotos astronômicas do mundo recebeu, em sua 16ª edição, mais de 3.500 fotos de 58 países diferentes.

Os vencedores serão anunciados no dia 12 de setembro. Neste ano, os prêmios foram divididos em quatro categorias: fotógrafos adultos, jovens fotógrafos (categoria para adolescentes de até 16 anos), prêmio especial e prêmio principal. O vencedor da categoria principal levará para casa uma bolada de 10 mil euros (60 mil reais na cotação atual).

Veja abaixo algumas das fotos selecionadas pela premiação.

Dragão Ártico, Raufarhöfn, Islândia

Fotógrafa captou momento em que aurora formou a imagem de um dragão Foto: Carina Letelier Baeza/Astronomy Photographer of the Year

“Esta foto da aurora, que se parece com um grande dragão sobre as pirâmides de rocha, foi o resultado de uma tempestade geomagnética gerada por uma ejeção de massa coronal mais cedo naquele dia. O resultado foi uma aurora intensa em tons de vermelho e verde durante toda a noite” disse Carina Letelier Baeza, a autora da foto.

O Devorador de Galáxias, Observatório El Sauce, Río Hurtado, Chile

Foto finalista foi captada com auxílio de telescópio Foto: ShaRA/Astronomy Photographer of the Year

“Esta imagem é resultado do trabalho de uma equipe de astrofotógrafos; unimos forças para alugar o telescópio Newtoniano de 500 mm do serviço Chilescope, processamos os arquivos e votamos como grupo nas melhores imagens”, disse Alessandro Ravagnin, integrante do grupo ShaRA, que capturou a imagem.

Mostra da Terra e da Via Láctea, Aso, Kumamoto, Japão

Vulcão em atividade no Japão Foto: Yoshiki Abe/Astronomy Photographer of the Year

“Tive a sorte de fotografar o reflexo que só podia ser visto à noite quando o vulcão estava ativo. Quis que esta imagem mostrasse como a Via Láctea tem sido testemunha da atividade na Terra desde tempos pré-históricos. Esta é uma fotografia composta, com o primeiro plano e o céu fotografados separadamente, mas sem mover o tripé”, contou Yoshiki Abe

Casa Abandonada, Garub, Namíbia

Casa abandonada no deserto do Namíbia Foto: Stefan Liebermann/Astronomy Photographer of the Year

“No meio do deserto do Namíbia, você pode encontrar uma casa abandonada e, bem acima dela, a Via Láctea se ergue. Coloquei algumas luzes na casa, configurei meu rastreador de estrelas e aproveitei a oportunidade”, diz o autor da obra, Stefan Liebermann.

M100 (a Galáxia Secador de Cabelo) e Ceres, Observatório El Sauce, Río Hurtado, Chile

Imagem de um planeta anão Foto: Damon Mitchell Scotting/Astronomy Photographer of the Year

“Nesta rara e bela ocasião, consegui capturar um planeta anão, transitando além dos braços espirais da galáxia. O planeta Ceres brilha mais intensamente do que a galáxia e atravessa rapidamente nosso céu noturno a uma velocidade impressionante. Para esta imagem, capturei múltiplas exposições longas ao longo de um período de oito horas para destacar a beleza da galáxia M100 e a rápida velocidade relativa de Ceres”, diz o fotógrafo Damon Mitchell Scotting.

Montanhas Enfumaçadas, Szödliget, Hungria

Céu de Szödliget, cidade húngara próxima à capital Budapeste Foto: Bence Toth/Astronomy Photographer of the Year

“As finas estruturas de poeira e gás realmente me lembraram da névoa nas montanhas atingidas pelo nascer do Sol, daí o título”, contou o fotógrafo Bence Toth.

Observações à Noite, Roque de los Muchachos, Ilhas Canárias, Espanha

Telescópio Telescópio Isaac Newton, nas Ilhas Canárias Foto: Jakob Sahner/Astronomy Photographer of the Year

“O que você pode ver aqui é o Telescópio Isaac Newton na borda das instalações de telescópios em La Palma. É gigantesco e às vezes faz barulhos assustadores à noite. Esta composição tem sido um sonho meu por muito tempo. Muitos astrofotógrafos focam apenas no centro da Via Láctea, que é obviamente lindo, mas isso obscurece algumas outras áreas interessantes da galáxia”, disse Jakob Sahner, o autor da foto

Para ver a lista completa das fotos finalistas clique aqui.