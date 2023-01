Arqueólogos encontram ovos de avestruz de mais de 4 mil anos em Israel; veja fotos

Uma equipe de arqueólogos encontrou fragmentos de ovos de avestruz de mais de 4.000 anos no sul de Israel, anunciou a Autoridade de Antiguidades do país nesta quinta-feira, 12, assinalando que a descoberta ajudará a entender melhor como viviam os nômades do deserto.

Lauren Davis, da Autoridade de Antiguidades de Israel, mostra os fragmentos de ovos de avestruz que podem ter entre 4.000 e 7.500 anos. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP

Os fragmentos, exumados no deserto de Negev, fronteira com o Egito, apresentam um estado de conservação “excepcional”, destacou o órgão. Arqueólogos os encontraram perto de uma fogueira que fazia parte de um acampamento usado por nômades “desde os tempos pré-históricos”, informou Lauren Davis, diretora de escavação da Autoridade de Antiguidades de Israel.

Os avestruzes selvagens desapareceram da região no século 19, observou a Autoridade de Antiguidades, e os ovos encontrados podem fornecer pistas sobre a vida dos nômades da antiguidade, que deixaram poucos vestígios duradouros, por causa do seu estilo de vida.

Fragmentos de ovos de avestruz encontrados por arqueólogos em Israel. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP

Os ovos serão examinados para calcular sua data. Especialistas estimam que eles podem ter entre 4.000 e 7.500 anos. Serão reconstituídos “como um quebra-cabeça”, com a esperança de descobrir a que espécie pertencem, e “para que, exatamente, eles eram usados”. /AFP

Para comparação, um ovo de avestruz é colocado ao lado dos fragmentos encontrados em Israel. Foto: Gil Cohen-Magen/AFP