A primeira chuva de meteoros causada pelo homem que poderá ser vista pelos próximos anos

A missão da Nasa Teste de Redirecionamento de Duplo Asteroide (Dart, na sigla em inglês) se chocou intencionalmente com o asteroide Dimorphos, em 2022, como parte de um teste de uma estratégia de defesa planetária contra asteroides que podem vir a estar em rota de colisão com a Terra. Não era o caso do Dimorphos, que foi escolhido apenas para o teste.

Mas a missão foi bem sucedida e conseguiu alterar a rota do asteroide. Ao lançar uma espaçonave em rota de colisão com Dimorphos a uma velocidade de 6,1 quilômetros por segundo, a Nasa queria testar se o impacto cinético poderia, de fato, desviar o asteroide. Telescópios na Terra que acompanharam a missão confirmaram que a órbita do Dimorphos foi alterada em 32 a 33 minutos.