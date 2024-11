Cientistas achavam que tinham encontrado um navio no fundo do oceano, mas foram surpreendidos

Os cientistas disseram ter encontrado o maior coral do mundo perto das Ilhas Salomão, no Oceano Pacífico. O feito foi descrito como uma descoberta “repleta de vida e cor”. O coral é tão grande que os pesquisadores que navegavam nas águas cristalinas do arquipélago de Salomão inicialmente pensaram ter encontrado um navio afundado.

“Quando pensávamos que não havia mais nada para descobrir no planeta Terra, encontramos um enorme coral com quase um bilhão de pólipos, repleto de vida e cor”, disse o ecologista marinho espanhol Enric Sala.

Mergulhadores sobre o maior coral do mundo, localizado perto das Ilhas Salomão, no Pacífico. Foto: MANU SAN FELIX/NATIONAL GEOGRAPHIC PRISTINE SEAS/AFP

A estrutura, que vem crescendo há cerca de 300 anos, é formada por uma "rede complexa" de minúsculos pólipos de coral. É diferente de um recife de coral, que é formado por várias colônias distintas de coral, explica Sala, explorador da National Geographic. Com 34 metros de largura e 32 de comprimento, o megacoral é três vezes maior do que o detentor do recorde anterior, um coral chamado "Big Momma" na Samoa Americana. O novo coral foi encontrado na ponta sudeste das Ilhas Salomão, em uma área conhecida como Três Irmãs.

Megacoral tem 34 metros de largura e 32 de comprimento. Foto: MANU SAN FELIX/NATIONAL GEOGRAPHIC PRISTINE SEAS/AFP

Ele foi detectado por uma equipe da National Geographic em uma expedição científica à área. O aumento da temperatura e da acidez do oceano tem drenado a vida dos corais de muitas águas tropicais do Pacífico, incluindo a famosa Grande Barreira de Corais da Austrália. Mas, essa nova descoberta oferece um pequeno vislumbre de esperança, de acordo com a equipe de pesquisa. / AFP