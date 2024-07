Como a crise climática afeta o nascimento de tubarões? Estudo faz projeção preocupante

A equipe de pesquisadores conduziu os testes em três cenários diferentes: um, de controle, criado com base em dados sobre temperatura e pH das águas dos anos 1995 a 2014; outros dois cenários foram elaborados com base em projeções do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, de 2021.

No cenário mais otimista, em que há avanço no combate às mudanças climáticas, o mundo passaria por um aumento de 2,7ºC na temperatura e o pH das águas seria reduzido em 0,2. Na hipótese mais pessimista, em que há uma continuidade da exploração dos combustíveis fósseis, o aumento de temperatura saltaria para 4,4ºC e a queda no pH seria de 0,4 até 2100.