Conheça núcleo de pesquisa da USP que reúne alguns dos professores mais influentes do mundo

O Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens), ligado à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), emplacou seis de seus pesquisadores entre os cientistas mais influentes do mundo em 2024, de acordo com lista feita pela consultoria britânica Clarivate Analytics.

Para montar o ranking, o processo de avaliação e seleção se baseia em dados do índice de citações dos professores, juntamente com análises qualitativas realizadas por especialistas do Instituto de Informações Científicas (ISI, na sigla em inglês) da Clarivate.

Vista da Faculdade de Saúde Pública da USP, localizada na Avenida Dr. Arnaldo. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Os pesquisadores do Nupens que estão na lista são:

Carlos Augusto Monteiro , professor emérito da FSP e criador da classificação NOVA dos alimentos. Desenvolve pesquisas na área de nutrição em saúde pública, com estudos sobre determinantes da tendência secular do aleitamento materno e da mortalidade infantil em países em desenvolvimento e metodologia e criação de indicadores para a avaliação antropométrica do estado nutricional de populações;

, professor emérito da FSP e criador da classificação NOVA dos alimentos. Desenvolve pesquisas na área de nutrição em saúde pública, com estudos sobre determinantes da tendência secular do aleitamento materno e da mortalidade infantil em países em desenvolvimento e metodologia e criação de indicadores para a avaliação antropométrica do estado nutricional de populações; Eurídice Martínez Steele , pós-doutoranda na Faculdade de Saúde Pública, estuda impactos negativos do consumo de ultraprocessados para a saúde. Possui graduação em Biologia pela Universidad Autónoma de Madrid e mestrado em Epidemiologia pela London School of Hygiene and Tropical Medicine;

, pós-doutoranda na Faculdade de Saúde Pública, estuda impactos negativos do consumo de ultraprocessados para a saúde. Possui graduação em Biologia pela Universidad Autónoma de Madrid e mestrado em Epidemiologia pela London School of Hygiene and Tropical Medicine; Geoffrey Cannon, especialista em políticas internacionais em alimentação, é coautor com Monteiro de artigos do projeto NOVA. É membro da equipe da FSP responsável pelo Guia Alimentar , de autoria do Ministério da Saúde;

especialista em políticas internacionais em alimentação, é coautor com Monteiro de artigos do projeto NOVA. É membro da equipe da FSP responsável pelo , de autoria do Ministério da Saúde; Jean-Claude Moubarac, professor adjunto em Nutrição Pública e Internacional na Universidade de Montreal (UdeM), é também colaborador do Nupens. É pesquisador do Centro de Pesquisas em Saúde Pública da UdeM e do Transnut, grupo da Organização Mundial da Saúde voltado para o estudo da transição nutricional.;

professor adjunto em Nutrição Pública e Internacional na Universidade de Montreal (UdeM), é também colaborador do Nupens. É pesquisador do Centro de Pesquisas em Saúde Pública da UdeM e do Transnut, grupo da Organização Mundial da Saúde voltado para o estudo da transição nutricional.; Maria Laura da Costa Louzada , professora doutora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública, realiza estudos sobre os efeitos do ultraprocessamento dos alimentos nas condições de vida e na saúde;

, professora doutora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública, realiza estudos sobre os efeitos do ultraprocessamento dos alimentos nas condições de vida e na saúde; Renata Bertazzi Levy, Pesquisadora do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina, atua em temas relacionados à alimentação. Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em epidemiologia nutricional, atuando principalmente nos seguintes temas: consumo de alimentos, inquéritos dietéticos, ambiente alimentar e sustentabilidade.

Formado em 1990, o Nupens realiza pesquisas populacionais com foco em nutrição e saúde, buscando identificar problemas na intersecção dessas áreas e a formular intervenções e propostas voltadas à epidemiologia e alimentação. O grupo é integrado por professores e pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública, de outras unidades da USP e de outras instituições acadêmicas do País, além de mestrandos, doutorandos e estagiários bolsistas.

A classificação NOVA inovou ao agrupar os alimentos de acordo com o grau de processamento. No final dos anos 2000, os pesquisadores do Nupens foram pioneiros ao associar mudanças no processamento industrial dos à pandemia de obesidade, que se espalhou dos Estados Unidos para a maior parte dos países do mundo no século 21.

O Guia Alimentar Para a População Brasileira, lançado pelo Ministério da Saúde há dez anos e elaborado pela equipe de Monteiro no Nupens, também foi um marco na área com impactos concretos sobre as políticas de alimentação e saúde no País, como a criação da nova rotulagem dos alimentos, alcançando também reconhecimento internacional.