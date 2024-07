Para que serve o Germânio-Gálio, material radioativo furtado em SP?

A entidade emitiu um alerta sobre os riscos de contaminação por contato com Germânio-Gálio, o material radioativo furtado. “Essa fonte, por sua baixa atividade, se enquadra na categoria 4, representando risco radiológico muito baixo para a população e o meio ambiente”, diz o comunicado da entidade.

Segundo a instituição, havia cinco geradores de radiofármacos no interior do veículo furtado. Quatro carregavam uma substância chamada de Tecnécio, mas já estavam vazios no momento do crime. O outro gerador tinha Gálio. As substâncias químicas eram usadas para fins medicinais.