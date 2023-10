Missão Psyche: Nasa lançará espaçonave para estudar asteroide rico em metal; veja como acompanhar

Nesta quinta-feira, 12, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) se prepara para lançar uma espaçonave para estudar um asteroide rico em metal, chamado 16 Psyche. “A sonda Psyche viajará cerca de 3,5 bilhões de quilômetros para estudar esse asteroide que tem o mesmo nome da missão”, afirma a agência espacial.

A decolagem está prevista para as 11h16, pelo horário de Brasília, em um foguete SpaceX Falcon Heavy do Complexo de Lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da agência, na Flórida, nos Estados Unidos. Veja aqui como acompanhar a transmissão ao vivo.

“O asteroide, que fica na porção externa do principal cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, pode fazer parte do núcleo de um planetesimal (um bloco de construção de um planeta)”, afirma a Nasa. Segundo a agência, o corpo celeste rochoso pode apresentar ainda mais informações sobre os núcleos planetários e a própria formação da Terra.

“As descobertas podem ser algo completamente fora do nosso controle”, disse Lindy Elkins-Tanton, investigadora principal da missão.

Cientistas da Nasa estimam que o interior do asteroide pode ser metálico, assim como o centro da Terra e outros planetas rochosos do sistema solar.

Por sua vez, o engenheiro-chefe de operações da Psique, David Oh, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, lembrou que a espaçonave fará uma viagem de 3,5 bilhões de quilômetros em curso de quase 6 anos, com chegada ao satélite prevista para agosto de 2029.

“Uma vez atraída pela força gravitacional do asteroide, a nave espaço Psyche permanecerá orbitando o corpo por cerca de 26 meses celestiais para tirar fotografias, traçar sua superfície e coletar dados para determinar a composição de Psyche, que tem aproximadamente 280 quilômetros de largura”, afirma Oh.

Os membros da equipe da missão Psyche preparam a espaçonave em uma instalação perto do Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida, no fim de julho, logo após os painéis solares terem sido dobrados e guardados. Foto: Nasa/Kim Shiflett

“A espaçonave também está hospedando uma demonstração de tecnologia, Deep Space Optical Communications (DSOC) da Nasa, que será o primeiro teste de comunicações a laser além da Lua.

Toda a plataforma em que a espaçonave viajará, que tem 24,8 metros e painéis solares, chegará ao planeta Marte em maio de 2026 para usar seu impulso de gravidade e continuar sua jornada em direção ao asteroide. /Agências internacionais