O que causa a enxaqueca? Cientistas dizem que doença pode ser resultado de ‘apagão’ no cérebro

A pesquisa sugere que a enxaqueca pode ser resultado de um “apagão cerebral”, quando a atividade dos neurônios é interrompida. Os pesquisadores realizaram testes em ratos, que foram induzidos a uma fase chamada de aura, anterior às dores agudas da enxaqueca. É nessa etapa que os sintomas como náusea e sensibilidade à luz aparecem. Esse é também o momento que o cérebro entra em “apagão”.

O estudo identificou que a entrada na fase aura faz com que o líquido cefalorraquidiano - um fluido biológico que integra o sistema nervoso central - chegue aos nervos do crânio e ative receptores de dor, que causam as dores de cabeça.