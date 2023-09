Óvnis no México? Veja o que a Nasa diz sobre os supostos corpos de alienígenas

O diretor da Agência Espacial Americana (Nasa), Bill Nelson, sugeriu nesta quinta-feira, 14, que o governo do México deveria colocar à disposição da comunidade científica internacional os supostos corpos de alienígenas apresentados ao Parlamento mexicano nesta semana. Cientistas acreditam que os cadáveres não são de ETs, mas uma fraude.

“Não posso comentar porque não tivemos acesso ao material”, afirmou Nelson. “Mas, se pudesse dar um conselho ao governo do México seria o de disponibilizar o material para análise da comunidade científica internacional.”

Supostos corpos de alienígenas foram apresentados ao Parlamento do México nesta semana Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados do México

Na terça-feira, 12, o ufólogo e jornalista mexicano Jaime Maussan afirmou que foram encontrados no Peru duas múmias de seres que não seriam humanos. Cada um deles tinha baixa estatura, mãos com três dedos e cabeças aparentemente encolhidas ou ressecadas. Maussan afirmou que ainda não queria se referir aos corpos como “extraterrestres”, mas disse:

“Se o DNA está nos mostrando que eles são seres não humanos e que não há nada parecido com isso no mundo, nós deveríamos considerar isso como tal.”

Jaime Maussan já havia feito alegações semelhantes em 2017, no Peru. Um relatório do Ministério Público daquele país concluiu que os “corpos” apresentados na ocasião eram, na verdade, “bonecos fabricados recentemente, que foram cobertos com uma mistura de papel e cola sintética para simular a presença de pele”.

Diretor da Nasa, Bill Nelson anunciou a criação de uma diretoria especificamente para estudar os objetos voadores não identificados Foto: WIN MCNAMEE/AFP

Na entrevista coletiva da Nasa realizada na manhã desta quinta-feira, Bill Nelson anunciou que a agência terá, a partir de agora, uma diretoria especificamente para estudar o que o governo americano classifica como “fenômenos anômalos não identificados” (UAP, na sigla em inglês), mais popularmente chamados de objetos voadores não identificados (Ovnis).

A decisão foi anunciada após a divulgação de um relatório sobre o tema. O trabalho foi realizado ao longo de um ano por um painel de especialistas que analisou os dados disponíveis e concluiu que não há evidências para afirmar que a origem dos Ovnis seja extraterrestre. O painel recomendou à Nasa que aumente os esforços para reunir informações científicas confiáveis sobre os fenômenos anômalos.