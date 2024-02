Por que os cientistas estão começando a se preocupar com o encolhimento da Lua

Por centenas de milhões de anos, nossa Lua vem encolhendo como uma uva-passa. Agora, os cientistas afirmam que a diminuição da circunferência está provocando terremotos lunares superficiais - inclusive próximo a potenciais lugares que a Nasa usaria para visitas humanas.

“Um conceito que acho que muitas pessoas têm é que a Lua é um corpo geologicamente morto, que algo na Lua nunca muda”, disse o geólogo lunar Tom Watters. “Mas a Lua é um corpo sismicamente ativo.”

Solo lunar fotografado durante a missão Apollo 11 Foto: Nasa

PUBLICIDADE Os estudos sobre terremotos lunares remontam à era Apollo. Há mais de 50 anos, os astronautas colocaram sismômetros ao redor do lado mais próximo da superfície da Lua para registrar os tremores. O terremoto raso mais potente foi localizado próximo ao polo sul, que fica perto dos locais de pouso da missão Artemis III da Nasa para enviar pessoas de volta à Lua, potencialmente em 2027. A região do polo sul lunar é atraente porque contém regiões permanentemente sombreadas que, segundo algumas especulações, poderiam conter gelo à base de água.

Em um novo estudo, Watters e seus colegas afirmam que esse forte terremoto está ligado a um grupo de falhas sismicamente ativas atualmente, que foram criadas à medida que a lua encolheu. De acordo com os modelos, os terremotos na área poderiam desencadear deslizamentos de terra causados por rochas soltas e poeira das crateras ao redor.

Outros pesquisadores dizem que ainda não temos informações suficientes para determinar locais perigosos para pousar na Lua.

Como o encolhimento da lua pode levar a terremotos

O encolhimento da lua tem sido mensurável, mas pequeno. Ela se contraiu cerca de 150 pés (cerca de 45 metros) de diâmetro nas últimas centenas de milhões de anos.

Grande parte do encolhimento é causada pelo resfriamento natural do núcleo fundido de nossa Lua. À medida que o núcleo esfria, a superfície da lua se contrai e se ajusta à mudança de volume. À medida que encolhia, partes da crosta se uniam para formar cristas conhecidas como falhas de empuxo.

A atração gravitacional da Terra sobre a Lua também aplica força à superfície lunar e adiciona estresse, ajudando a formar essas falhas de empuxo na Lua.

A Terra não passa por esse mesmo tipo de encolhimento. Nosso núcleo fundido também está esfriando, mas a crosta da Terra é feita de um quebra-cabeça de placas tectônicas, ao contrário da Lua, que tem uma única placa. A energia do núcleo da Terra move essas placas ou é liberada por meio de erupções vulcânicas, disse Watters.

O encolhimento de nossa Lua tem efeitos insignificantes para a Terra. A mudança de tamanho não alterará a ocorrência de eclipses, por exemplo. Sua massa também não está mudando, portanto as marés da Terra não são afetadas de forma diferente.

Não há razão para que os terráqueos precisem se preocupar com o encolhimento da Lua - a menos que nos mudemos para lá.

“A ideia não é desencorajar ninguém a explorar o polo sul da Lua”, disse Watters, cientista sênior emérito do National Air and Space Museum Center for Earth and Planetary Studies. “Mas apenas para garantir que se entenda que não se trata de um ambiente benigno.”

Como na Terra, essas falhas são frequentemente associadas à atividade sísmica. As falhas de empuxo podem parecer uma parede de dezenas de metros de altura - detectável, mas certamente não se trata de uma montanha.

Milhares de pequenas falhas de empuxo já foram descobertas na Lua, graças às imagens de alta resolução do Lunar Reconnaissance Orbiter da Nasa. O fato de elas permanecerem na superfície, em vez de serem erodidas até a inexistência, significa que devem ser jovens e provavelmente ativas, disse Watters.

Quando localizaram as falhas de empuxo nas imagens, os membros da equipe reanalisaram os dados dos sismômetros da Apollo. Usando um algoritmo, eles conseguiram restringir as falhas de empuxo que provavelmente provocaram os terremotos lunares. Eles descobriram que o maior terremoto - de magnitude 5 na escala Richter, próximo ao polo sul - estava ligado a um grupo de falhas provavelmente ainda ativas.

Imagem mostra astronauta Buzz Aldrin andando em solo lunar durante a missão Apollo. Dados coletados por sismômetro foram analisados Foto: Neil Armstrong/Nasa - 20/7/1969

Em alta Ciência Maternidade e carreira na ciência: por que as falas do presidente do CNPq viraram polêmica? “Não há razão para acreditar que elas não estejam ativas no momento, pois sabemos que a Lua ainda está quente e seu interior ainda está esfriando”, disse Watters. Para determinar os possíveis danos, a equipe modelou as encostas da superfície na região do polo sul para ver se alguma área era mais suscetível a deslizamentos de terra devido a tremores sísmicos. A equipe descobriu que algumas encostas em áreas permanentemente sombreadas, como a cratera Shackleton, que é um dos possíveis locais de pouso para a missão Artemis III da Nasa, eram muito propensas a deslizamentos de terra devido à atividade sísmica. Mesmo uma leve quantidade de tremores provocava deslizamentos de terra ao longo de suas paredes íngremes. “Não se trata de uma massa enorme de material, mas ainda assim é significativa o suficiente para que você não queira ficar perto dela”, disse Watters. Os terremotos lunares são diferentes dos terremotos em alguns aspectos importantes. Eles podem durar muito mais tempo na Lua, às vezes por horas.

Como a gravidade da Lua é mais fraca, a sensação de um terremoto também será muito mais forte do que na Terra. Até mesmo uma quantidade moderada de tremores pode deixá-lo desnorteado, disse Watters.

O estudo traz mais evidências de que existem terremotos lunares e que alguns deles podem ser relativamente grandes, disse o geofísico Allen Husker, que não participou da pesquisa. A combinação do encolhimento da lua e da atração da Terra “combinam-se para tornar esses terremotos lunares maiores do que poderíamos supor anteriormente”.

Como os terremotos podem afetar futuras visitas humanas

Mesmo que os terremotos sejam grandes, eles não ocorrem com muita frequência. A pesquisa de Husker estimou que os terremotos lunares superficiais ocorrem aproximadamente uma vez a cada 100 dias, em média, em toda a superfície lunar. Seria muito casual se um terremoto ocorresse exatamente onde os astronautas pousam por alguns dias.

Tripulação da Artemis se prepara para nova missão Foto: Kim Shiflett/NASA via AP - 8/8/2023

Segundo ele, seria importante proteger-se contra esse perigo se e quando as pessoas construírem um posto avançado para visitar ou até mesmo viver na Lua - da mesma forma que se reforça um edifício em áreas propensas a terremotos na Califórnia.

“As futuras bases lunares devem ser instaladas longe de fontes sísmicas para evitar danos ou construídas para resistir a abalos sísmicos”, disse Husker, que também é professor pesquisador do Instituto de Tecnologia da Califórnia. “Se pudermos mapear essas fontes como fizemos na Terra, poderemos evitá-las.”

No entanto, nem todos estão convencidos desse risco potencial. Um estudo separado, publicado em 2022, concluiu que os terremotos lunares superficiais causados por essas falhas de empuxo seriam mais fracos do que os descritos por essa nova pesquisa. Isso também não afetaria muitas áreas da Lua, incluindo a maioria dos candidatos ao local de pouso do Artemis III.

Senthil Kumar, um dos autores do estudo de 2022, disse que sua “posição permanece a mesma, apesar da nova pesquisa. De fato, o novo estudo apresenta uma das possibilidades mais raras”.

“É muito cedo para defender esses cenários de perigo para os locais de Artemis, (que) poderiam devastar a base lunar”, disse Kumar, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Geofísica em Hyderabad, Índia.

Para fazer uma avaliação precisa dos riscos, ele disse que a comunidade científica precisa entender melhor as condições do local, as propriedades das possíveis fontes de terremotos lunares e as condições que propagariam o movimento sísmico do solo.

A melhor maneira de obter alguns desses detalhes é provavelmente ir à Lua. / The Washington Post

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.