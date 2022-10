Prêmio Nobel terá vencedores anunciados esta semana; entenda como funciona a escolha

Seis pessoas ou organizações se juntarão à lista de laureados com o Prêmio Nobel nos próximos dias. Uma categoria da premiação será anunciada a cada dia desta semana, a partir da segunda-feira, 3, na seguinte ordem: Medicina; Física; Química; Literatura e o da Paz. Na próxima segunda, 10, ocorre o anúncio do prêmio de Economia.

Uma cerimônia de entrega, seguida de um banquete, será realizada em Estocolmo (Suécia) em 10 de dezembro e terá a presença dos laureados de 2021 e 2020. Nos últimos dois anos, a celebração teve formato reduzido por causa da pandemia de covid-19.

Segunda, 3: Nobel de Medicina

Terça, 4: Nobel de Física

Quarta, 5: Nobel de Química

Quinta, 6: Nobel de Literatura

Sexta, 7: Nobel da Paz

Continua após a publicidade

Segunda, 10: Ciências Econômicas

A Fundação Nobel, que administra o prêmio, informou que foram 343 candidatos considerados para receber o Prêmio Nobel da Paz este ano, 251 deles indivíduos e 92 organizações (apenas consideradas nessa categoria). É o segundo maior número de candidaturas da história do evento.

Desde 1901, 943 pessoas e 25 organizações receberam o prêmio; escritora belarussa Svetlana Alexijevich (foto) ganhou Nobel de Literatura em 2015

Como funcionam as indicações para o Prêmio Nobel?

As indicações para o Nobel têm início um ano antes do anúncio dos vencedores. Cientistas, professores, acadêmicos e vencedores de outras edições enviam nomes para a consideração do Comitê Nobel, que decide quais serão os indicados de fato. Não é possível que uma pessoa indique a si mesma para a seleção.

Uma lista de centenas de nomes, depois reduzidos a alguns poucos, são escolhidos e a seleção final é realizada por quatro instituições. A Academia Real de Ciências da Suécia, que escolhe os laureados de Física, Química e Ciências Econômicas; o Instituto Karolinska, universidade estatal sueca, que define o de Medicina; a Academia Sueca, responsável pela categoria de Literatura e o Comitê Nobel Norueguês, apontado pelo parlamento do país escandinavo, que decide quem leva o Prêmio Nobel da Paz.

Só o nome do vencedor fica conhecido no dia do anúncio. Para saber quem foi responsável por cada indicação e quais eram os outros candidatos que concorreram, é preciso esperar 50 anos, quando as instituições suecas abrem seus arquivos. Não podem ser concedidos prêmios póstumos e, uma vez concedida, a honraria não pode ser revogada.

Continua após a publicidade

O prêmio também pode ser dividido entre até três pessoas. A cientista polonesa Marie Curie, por exemplo, ganhadora de duas edições, dividiu seu Prêmio Nobel de Física com o marido, Pierre Curie, e com o cientista francês Henri Becquerel. Sua filha, Irène Joliot-Curie, que venceu na categoria Química em 1935, também dividiu os louros com seu marido.

Como surgiu a premiação?

O Prêmio Nobel foi criado pelo químico, inventor e empresário sueco Alfred Nobel, que patenteou mais de 350 produtos ao longo de sua vida — a exemplo da borracha e do couro sintéticos e da seda artificial. A sua criação mais famosa foi o explosivo dinamite. Seus testes para criar uma forma mais estável de usar a nitroglicerina causaram a morte de, entre outras pessoas, seu irmão mais novo, Emil.

Alfred Nobel morreu em 1896, aos 63 anos, e determinou em seu testamento que a maioria de sua fortuna — estimada em mais de 31 milhões de coroas suecas — deveria ser convertida em um fundo que concedesse “prêmios para quem, durante o ano anterior, tiver conferido à humanidade os maiores benefícios”.

A decisão do cientista causou revolta entre seus familiares e autoridades de alguns países. A primeira edição do Prêmio Nobel foi organizada apenas em 1901. A entrega das honrarias ocorre sempre no dia 10 de dezembro, aniversário da morte de Nobel.

Qual é o valor do prêmio?

Continua após a publicidade

Os laureados recebem um diploma, uma medalha de ouro e uma quantia em dinheiro que vem dos rendimentos do montante original. Neste ano, esse valor será de 10 milhões de coroas suecas, o que equivale a aproximadamente US$ 900 mil ou R$ 4,88 milhões.

Em 1968, o Banco Central Sueco criou o prêmio para a categoria de Economia, que financia. Denominado “Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel”, seu ganhador é escolhido pela fundação como os outros, apesar de não ser propriamente um Nobel.

Quem pode ser um laureado?

Podem ser indicadas para a consideração dos comitês pessoas que desenvolvem trabalhos considerados relevantes para o avanço da humanidade nas diferentes áreas contempladas pela premiação. São escolhidos os candidatos que atendem aos critérios de cada uma das quatro organizações responsáveis pela seleção.

Algumas célebres vencedores do Nobel são Albert Einstein (Física, 1921); Ernest Hemingway (Literatura, 1954); Gabriel García Márquez (Literatura, 1982); Malala Yousafzai (Nobel da Paz, 2014); Martin Luther King (Nobel da Paz, 1964); Winston Churchill (Literatura, 1953); Marie Curie (Física, 1903 e Química, 1911), Bob Dylan (Literatura, 2016) e Svetlana Alexievich (Literatura, 2015). Desde 1901, 943 pessoas (e 25 organizações) receberam o prêmio em uma das seis categorias, nenhuma delas brasileira. De todos os laureados, 58 são mulheres, o que equivale a cerca de 6%.

A organização Comitê Internacional da Cruz Vermelha recebeu o Prêmio Nobel da Paz três vezes. Em 1917, “pelos esforços para cuidar de soldados feridos, prisioneiros de guerra e suas famílias” durante a Primeira Guerra Mundial; em 1944, “pelo ótimo trabalho em prol da humanidade durante a guerra”, no segundo grande conflito global do século 20; e em 1963, por “promover os princípios da Convenção de Genebra e cooperação com a Organização das Nações Unidas”.