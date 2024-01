Um jovem T.rex ou um Nanotyrannus? Entenda a polêmica em torno de dinossauro que agita paleontólogos

THE NEW YORK TIMES - Quando caçadores de fósseis desenterraram os restos de um dinossauro das colinas do leste de Montana, nos Estados Unidos, há cinco anos, eles encontraram várias características-chave de um Tyrannosaurus rex: um par de pernas gigantes para caminhar, um par muito menor de braços para cortar presas e uma longa cauda estendendo-se atrás dele.

Mas, ao contrário de um T. rex adulto, que seria do tamanho de um ônibus urbano, esse dinossauro parecia mais do tamanho de uma caminhonete.

O espécime, que agora está listado à venda por US$ 20 milhões em uma galeria de arte em Londres, levanta uma questão que tem levado à obsessão os paleontologistas: é simplesmente um T. rex jovem que morreu antes de atingir a maturidade, ou representa uma espécie diferente, mas relacionada, de dinossauro conhecida como Nanotyrannus?

A disputa gerou uma quantidade significativa de pesquisa científica e décadas de debate, provocando uma polarização entre os paleontologistas ao longo do caminho. Agora, com os fósseis de dinossauros alcançando preços surpreendentes em leilões, a disputa antes esotérica começou a se espalhar por casas de leilão e galerias, onde alguns veem o nome T. rex como uma marca valiosa que pode mais facilmente elevar os preços.

‘Chomper' é exposto na galeria David Aaron, em Londres. Foto: David Aaron via The New York Times

“No final, é uma questão bastante especializada de taxonomia e classificação de um tipo muito específico de dinossauro”, disse Steve Brusatte, um paleontólogo da Universidade de Edimburgo. “No entanto, envolve o T. rex, e o debate sempre fica um pouco mais feroz quando o rei dos dinossauros está envolvido.”

Na internet, a disputa entre o T. rex juvenil e o Nanotyrannus se tornou uma espécie de meme, fornecendo combustível para piadas em canais de mídia social de nicho. (“Eu não vou acreditar no Nanotyrannus até que ele apareça à minha porta e me devore”, brincou recentemente um estudante de paleontologia com o nome “TheDinoBuff” no X, anteriormente Twitter.)

A galeria que vende o espécime descoberto em Montana – chamado de Chomper – enfrentou um dilema. Chamá-lo de um T. rex jovem? Rotulá-lo como um Nanotyrannus? Ou abraçar a ambiguidade de um debate científico não resolvido?

A galeria David Aaron, em Londres, optou por chamá-lo de “um raro esqueleto juvenil de Tyrannosaurus rex”. Citou um influente artigo de 2020 sobre o assunto liderado por Holly N. Woodward, que usou uma análise dos anéis de crescimento dentro de amostras ósseas de dois espécimes contestados – que se estima terem sido de tamanho semelhante ao de Chomper – para argumentar que eram juvenis prestes a entrar em picos de crescimento.

Salomon Aaron, diretor da galeria, disse que os paleontologistas o aconselharam a classificar o esqueleto como um T. rex jovem, e ele questionou se qualquer um dos rótulos seria necessariamente mais lucrativo.

“Eu não acho que teve algum impacto no preço, porque, em qualquer caso, é um espécime magnificamente completo, lindamente preservado e extremamente raro”, disse Aaron.

Mas Pete Larson, um especialista em fósseis conhecido por seu envolvimento na escavação de dois dos T. rex mais famosos do mundo – Sue e Stan – afirmou acreditar que Chomper era um Nanotyrannus. O espécime foi apresentado em um episódio de 2020 da série de documentários Dino Hunters, do Discovery Channel, no qual Larson apontou o tamanho de seus ossos das mãos e a aparente fusão dos ossos nasais como evidências de que não era um T. rex jovem.

“Você tem um grupo de cientistas que diz que é um T. rex jovem e um grupo de cientistas que diz que é um Nanotyrannus”, disse Larson, em uma entrevista, sobre a escolha feita pela galeria. “Então, eles vão com o que gera mais dinheiro.”

Briga de dinossauros

Outro espécime que certamente moldará o debate nos próximos meses é uma maravilha paleontológica conhecida como Dueling Dinosaurs, um fóssil notavelmente bem-preservado de um tiranossauro que foi descoberto ao lado dos restos de um Triceratops, dando a impressão de que os animais podem ter morrido enquanto lutavam entre si.

O espécime dos Dueling Dinosaurs – descoberto por uma equipe liderada por Clayton Phipps, o mesmo caçador de fósseis que escavou Chomper – esteve fora do alcance dos pesquisadores por anos, guardado em um armazém durante uma batalha judicial sobre quem era o seu proprietário. Mas, após a resolução dos problemas legais, o Museu de Ciências Naturais da Carolina do Norte o adquiriu em 2020. O museu planeja abrir uma exposição na qual o público poderá visitar os Dueling Dinosaurs ao mesmo tempo em que os paleontologistas o estudam ativamente.

Uma das questões que eles estudarão é como, exatamente, o tiranossauro deve ser classificado.

“Precisamos resolver o que, em minha carreira, foi uma das questões mais complexas de abordar, porque você tem que distinguir tantas variáveis”, disse Lindsay Zanno, chefe de paleontologia do museu, listando crescimento, sexo e o processo de fossilização como exemplos. “Isso tem deixado a comunidade científica perplexa por anos.”

A origem do debate paleontológico remonta a 1942, quando uma expedição do Museu de História Natural de Cleveland desenterrou um crânio de dinossauro de 55 centímetros em Montana. Ele foi originalmente identificado como um Gorgossauro, mas na década de 1960 uma nova análise argumentou que pertencia a um T. rex jovem.

O debate continua desde então. Mesmo para não cientistas, existem diferenças claras entre o crânio desse espécime e aqueles dos T. rex adultos: o crânio menor tem um focinho mais esbelto e dentes mais finos e afiados.

No fim da década de 1980, pesquisas lideradas pelo paleontólogo Robert T. Bakker argumentaram que essas diferenças, entre muitas outras, indicavam que o espécime era uma nova espécie. Ele o batizou de Nanotyrannus lancensis.

Mas cerca de uma década depois, o paleontólogo Thomas Carr apresentou o argumento mais detalhado até então de que o espécime de 1942 era, de fato, um T. rex juvenil, atribuindo as diferenças à sua imaturidade. “Cada osso no esqueleto desses animais muda com o crescimento”, disse Carr, que pesquisou a questão por mais de 20 anos.

Desde o início do século 21, o debate tem sido animado pela descoberta de novos espécimes, incluindo um com 6,4 metros de comprimento chamado Jane. Um dos espécimes no estudo de Woodward, ele foi desenterrado em Montana no início dos anos 2000 e está em exibição em Rockford, Illinois, no Museu de História Natural Burpee.

Na mais recente incursão no debate, Nick Longrich, um paleontólogo da Universidade de Bath, argumentou a favor do Nanotyrannus como uma espécie distinta, contestando a conclusão-chave de Woodward sobre Jane e outro espécime em um pré-impressão de um artigo que causou alvoroço entre seus colegas na reunião de outubro da Sociedade de Paleontologia de Vertebrados.

“Isso quase se tornou religioso”, disse Longrich sobre as paixões despertadas pelo debate, descrevendo-o como “uma das maneiras de sinalizar a identidade de grupo” nos círculos de paleontologia.

A espécime foi descoberta em Montana. Foto: David Aaron via The New York Times

Mercado de fósseis em alta

Mas a ciência, é claro, baseia-se em evidências, e muitos paleontologistas acreditam que pôr fim a essa disputa verdadeiramente requer mais evidências. É aí que surge a preocupação em relação ao crescente mercado de fósseis de dinossauros em leilões e galerias de arte.

Paleontólogos acadêmicos veem as etiquetas de preço em ascensão para dinossauros – após a venda do T. rex Stan em 2020 por US$ 32 milhões – como uma crise crescente em sua área, temendo que espécimes importantes possam ficar fora do alcance dos pesquisadores.

Aaron, da galeria de Londres, disse que espera que Chomper vá para um museu onde os cientistas possam estudá-lo, mas não há garantia.

“Precisamos de mais espécimes para resolver o mistério”, disse David Evans, um paleontólogo do Museu Real de Ontário. “E este é exatamente o tipo de espécime de que os cientistas precisam.”

