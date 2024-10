Agenda Cultural SP: Fim de semana tem Nando Reis com nova turnê e Isabel Teixeira no teatro

Enquanto os shows de Paul McCartney não chegam - eles ocorrem nos próximos dias 15 e 16, no Allianz Parque -, a programação musical da cidade tem atrações como o cantor Péricles, a banda americana Living Color e a cantora Roberta Sá. Nando Reis chega com novidade: ele estreia a turnê Uma Estrela Radiante, no sábado, 12, no Espaço Unimed.

No teatro, a atriz Isabel Teixeira estreia a peça Jandira – Em Busca do Bonde Perdido, o último escritor pela atriz e dramaturga Jandira Martini. A direção é assinada por Marcos Caruso, grande amigo e parceiro de profissão da autora.

Confira todas as opções:

Shows

Evinha e Gerard Gambus

O pianista Gérard Gambus e a cantora Evinha Foto: Marcelo Castelo Branco

11/10, sexta-feira, 20h - A cantora Evinha, revelada nos anos 1960, apresenta o show Uma voz, Um Piano, ao lado do pianista francês Gérard Gambus, com quem é casada. Ela relembra músicas como Casaco Marrom, Cantiga para Luciana e Teletema, todas sucesso em sua voz, e canções de Guilherme Arantes, compositor a quem dedicou um disco em 2019. Onde: Blue Note. Av. Paulista 2.073, 2º Andar, Consolação. Quanto: R$ 140/R$ 200.

Péricles

O cantor Péricles. Foto: Bob Paulino/Globo/Divulgação

11/10, sexta-feira, 22h - O cantor, um dos maiores nomes do samba e pagode, apresenta a turnê Calendário, com repertório novo que inclui sambas como Ainda Me Iludo, Daquele Jeitão e Calendário, além de músicas de destaque da sua trajetória solo, entre elas, Tô Achando Que é Amor, Linguagem dos Olhos e Cuidado Cupido. Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro. Quanto: R$ 280/R$ 400.

Roberta Sá

A cantora Roberta Sá Foto: Maju Magalhães

11/10, sexta-feira, 22h - Com inspiração nas rodas de samba cariocas, Sambasá - Ao Vivo traz a cantora imersa em seleção de sambas compostos por nomes como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Martinho da Vila. Ela também destaca a força feminina no gênero ao cantar sucessos de Alcione, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho e Jovelina Pérola Negra. Onde: Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade. Quanto: R$ 100/R$ 200.

Bruno Mars

Bruno Mars fez show aclamado no Estádio do Morumbis em São Paulo Foto: Daniel Ramos

13 e 13/10, sábado e domingo, 21h - Bruninho, como o astro pop americano é conhecido,faz as duas últimas apresentações em São Paulo neste fim de semana. Com um show bastante parecido com o que mostrou em duas noites no The Town no ano passado, Mars canta hits como 24k Magic, Treasure, Billionaire, Locked Out of Heaven, Please Me e When I Was Your Man. A surpresa fica por conta de Cheia de Mania, hit do grupo Raça Negra. Onde: Morumbis. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi. Quanto: R$ 282/ R$ 1.500. Nando Reis

O cantor e compositor Nando Reis Foto: Lorena Dini

12/10, sábado, 22h - Com um disco, ou melhor, um álbum quádruplo de canções inéditas, o cantor e compositor traz para São Paulo, a turnê Uma Estrela Misteriosa. Além das músicas novas, como Azul Febril e A Tulha, Nando colocou no roteiro as conhecidas All Star, N e Luz dos Olhos. Onde: Espaço Unimed. R. Tagipurú, 795, Barra Funda. Quanto: R$ 360/R$ 180.

Living Colour

A banda Living Colour faz show em São Paulo Foto: Reprodução/ Instagram @livingcolour

O cantor Ayrton Montarroyos Foto: Murilo Alvesso

12 e 13/10, sábado e domingo, 18h - O cantor e compositor relê o disco Elis & Tom, lançado há 50 anos por Elis Regina e Tom Jobim. Considerado um dos maiores álbuns da música mundial de todos os tempos, ele tem no repertório canções como Águas de Março, Só Tinha de Ser Com Você, Modinha e Chovendo na Roseira. O maestro Nelson Ayres faz participação especial. Onde: Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, Centro. Quanto: R$ 18/R$ 60.

Paul McCartney

O cantor Paul McCartney em apresentação no Brasil em 2019 Foto: Wilton Junior/Estadão

15 e 16/10, terça e quarta-feira, 20h - Um dos maiores nomes do rock mundial, Paul volta ao País mais uma vez com a turnê Got Back Tour. O show é o mesmo que ele apresentou por aqui no ano passado, com músicas como Let It Be e Hey Jude. Com exceção de uma grata surpresa: o músico incluiu no setlist Now And Then, considerada a “última canção dos Beatles”. Onde: Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Água Branca. Quanto: R$ 325/R$ 990.

Teatro

'Jandira – Em Busca do Bonde Perdido' é inspirado por último texto escrito por Jandira Martini. Foto: Roberto Setton/Divulgação

Jandira – em busca do bonde perdido - A atriz Isabel Teixeira volta ao teatro em São Paulo para apresentar o solo Jandira – em busca do bonde perdido no Tucarena. O espetáculo é baseado no último texto escrito pela atriz Jandira Martini e reflete sobre os momentos mais marcantes da vida da artista. Marcos Caruso, amigo de Jandira, é responsável pela direção. Quando: De 11/10 a 8/12. Sextas, 21h; sábados, 19h e domingos, 17h. Onde: Teatro Tucarena – Rua Bartira, 347, Perdizes. Quanto: R$ 100.

'Insignificância' estreia no Teatro FAAP. Foto: Jairo Goldflus/Divulgação

Insignificância – Uma Comédia Relativa - O espetáculo une Marilyn Monroe, Albert Einstein, Joe DiMaggio e Joe McCarthy para refletir sobre as consequências da fama. A versão brasileira de Insignificância tem tradução de Gregório Duvivier. No elenco, Cássio Scapin, Amanda Acosta, Marcos Veras e Norival Rizzo. A direção é de Victor Garcia Peralta. Quando: De 10/10 a 15/12. Quintas, sextas e sábados, 20h; domingos, 17h. Onde: Teatro FAAP - R. Alagoas, 903, Higienópolis. Quanto: R$ 100/R$ 130.

'Mary Stuart' reestreia em São Paulo. Foto: Priscila Prade/Divulgação

Mary Stuart - A peça reestreia em São Paulo e traz a disputa entre as rainhas Elizabeth I e Mary Stuart pelo trono da Inglaterra no século 16, mas com um olhar contemporâneo. Mary Stuart é protagonizada por Virginia Cavendish e Ana Cecília Costa, com Ana Abbott como atriz alternante. A direção é do premiado Nelson Baskerville. Quando: De 11/10 a 3/11 (exceto 27/10). Quintas a sábados, 21h; domingos, 19h. Onde: Teatro Paulo Eiró - Av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro. Quanto: R$ 20.

'Porque Desdêmona Amava o Mouro?', peça inédita de Tennessee Williams, estreia no Sesc Santo Amaro. Foto: Ronaldo Gutierrez /Divulgação

Porque Desdêmona Amava o Mouro? - Tennessee Williams escreveu o conto Porque Desdêmona Amava o Mouro? provavelmente entre 1939 e 1943, mas a publicação só veio em 2019, graças ao trabalho do dramaturgo Tom Mitchell, que também adaptou a obra ao teatro. A trama traz uma famosa atriz de Hollywood, Helen, que se apaixona pelo roteirista Kip. À frente de seu tempo, Williams refletiu sobre temas como misoginia, racismo e homofobia com o texto. No elenco, Alfredo Tambeiro, Camila dos Anjos, Luis Marcio Arnaut e Matilde Mateus Menezes. A direção é de Noemi Marinho. Quando: De 11/10 a 17/11. Sextas, 21h; sábados, 20h; domingos e feriados, 18h. Onde: Sesc Santo Amaro - R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro. Quanto: R$ 60.

'Três Pratos Tristes para Três Tigres Melancólicos' estreia no Espaço Parlapatões. Foto: Cuca Nakasone/Divulgação

Três Pratos Tristes para Três Tigres Melancólicos - O espetáculo musicado foi escrito pelo figurinista Luciano Ferrari inspirado na relação que teve com a própria mãe, que sofria de depressão e morreu em 2020. As três personagens em cena, inspiradas nas bruxas de Macbeth, compõem diferentes aspectos da personalidade da mãe de Luciano. No elenco, Bebel Ribeiro, Daniella Pinfildi e Renata Versolato. Luciano também é responsável pela direção. Quando: De 11/10 a 25/10. Sextas, 20h30. Onde: Espaço Parlapatões - Praça Franklin Roosevelt, 158, Consolação. Quanto: R$ 60.

Cinema

Cena de 'Beirut Hold’em'. Foto: MC DISTRIBUTION/Reprodução

Mostra Mundo Árabe de Cinema - Depois de uma programação no CineSesc, a 19ª edição do evento ganha uma programação extra na Cinemateca Brasileira. Ao todo, quatro filmes serão exibidos: O Poeta Rei, Lyd, Beirut Holde’m e À Beira do Vulcão. A mostra é idealizada por Soraya Smaili e tem curadoria de Arthur Jafet. Veja a programação completa aqui. Quando: De 9/10 a 11/10. Onde: Cinemateca Brasileira - Rua Raul Cardoso, 307, Vila Mariana. Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes de cada sessão).

Exposição

Imagem da mostra 'Frida: uma visão singular de beleza e dor' Foto: Julia Fullerton-Baten

Frida: uma visão singular de beleza e dor - A mostra apresenta 18 fotografias em homenagem à pintora mexicana Frida Khalo, 70 anos após sua morte. As representações foram produzidas pela artista alemã Julia Fullerton-Batten com o auxílio de uma figurinista de cinema que buscou trajes artesanais autênticos de Oaxaca, na Cidade do México, onde as imagens foram produzidas. A curadoria é de João Kulcsár. Quando: Até 27/10. 3ªs a 6ªs, 10h/19h; sábados, 10h/20h; domingos e feriados, 10h/18h. Onde: Av. Europa, 158, Jd. Europa. Quanto: Gratuito.

Uma das telas da exposição ' Divinas Cores', de Suzy Fukushima Foto: Victoria Kim

Divinas Cores - A artista plástica Suzy Fukushima mostra sua série dedicada à sua fé e religiosidade com representações de diversas religiões, como divindades budistas, santos católicos e símbolos cristãos. São 20 obras em diferentes suportes, como pinturas em tela, em cerâmica e impressões fine art. A artista paulistana, filha de pai coreano e mãe nissei, afirma que “pintando minha fé, sigo colhendo milagres”. Quando: De 12 a 26/10. Onde: Art Lab Gallery. R. Delfina, 112. Vila Madalena. Quanto: Gratuito.