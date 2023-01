Banksy e Frida Kahlo ganham exposições imersivas em SP; ingressos estão à venda

Criticadas por uns e enaltecidas por outros, o que se vê é que as exposições imersivas estão em alta e abarca cada vez mais número de artistas e suas obras. Para o público que se delicia com esse tipo de mostra, agora em janeiro serão realizadas duas ao mesmo tempo. A partir do dia 1.º de fevereiro, o Shopping Eldorado recebe Frida Kahlo - A vida de um Ícone e The Art of Banksy: Without Limits. Os ingressos já estão à venda.





Exposição imersiva Frida Kahlo - A vida de um Ícone





As exposições estarão no mesmo local mas apresentadas de forma separada. Em cada trajeto, o visitante mergulhará no trabalho dos dois artistas. Sem as obras físicas, mas exibidas de forma digital, o público verá a produção contestadora e de enfrentamento do artista de rua britânico e cuja identidade não se conhece. A outra mostra será uma oportunidade de ver ou rever obras da mexicana Frida Kahlo, que carregam o peso de sua trajetória.

Banksy

Enigmático, o artista de rua britânico Banksy é conhecido por grafites que tratam de temas políticos ou sociais que surgem em cidades de todo o mundo. A exposição The Art of Banksy: Without Limits reúne mais de 150 obras, entre originais certificados, gravuras, fotos, litografias, esculturas, murais e instalações de vídeos, feitas especificamente para esta edição. Alguns de seus trabalhos foram cuidadosamente reproduzidos especialmente para a exposição a partir de sua técnica de estêncil. Conta ainda com um documentário sobre vida e obra de Banksy.





Exposição imersiva The Art of Banksy: Without Limits





Será um momento de ver e interagir com suas principais, como Gangsta Rat, Flying Copper, Kate Moss, Kissing Coppers, Monkey Queen, Bomb Hugger, Game Changer, Flower Thrower e Ballon Girl. Trabalhos poderão ser conferidos nos 14 ambientes que foram montados, incluindo com sala dedicada à Ucrânia.

Frida Kahlo

A artista mexicana tem sua obra retratada na exposição imersiva Frida Kahlo - A Vida de um Ícone. Mostra reúne coleções de fotografias históricas, filmes originais, ambientes digitais, instalações artísticas, itens de colecionador e música original. No trajeto, o público faz um mergulho nos momentos mais relevantes da vida de Frida e nos valores e ideais que a tornaram conhecida mundialmente e ainda revelam atualidade e força.

A mostra homenageia Frida, traçando sua biografia por meio de um trajeto composto por 10 ambientes, que contam a vida e a obra da pintora.

SERVIÇO

Frida Kahlo e Banksy

Período de visitação: 1/2 a 30/4

Local: Shopping Eldorado

Endereço: Av. Rebouças, 3.970 - Pinheiros - São Paulo/SP

Horário: Segunda a sábado das 10h às 22h (última entrada até 21h20) | Domingo das 11h às 21h (última entrada até as 20h20). A tolerância de atraso para a entrada é de até 20 minutos após o horário agendado no ingresso.

Pré-Venda: de 22 a 28/12 - Clientes portadores de cartões de débito e crédito Bradesco e Bradescard têm 30% de desconto* em pré-venda exclusiva e 20% de desconto* durante toda a temporada para ingressos com valor inteiro. Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam. (*Descontos não-cumulativos)

Venda para o público geral: a partir de 29 de dezembro em www.eventim.com.br

Valores para cada exposição separadamente:

Segunda-feira a quinta-feira: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

Sexta-feira a domingo e feriados: R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia)

VIP Experience: R$ 170 - Valor único com direito a atividade VR (apenas em Frida Kahlo), entrada sem filas e sem horário marcado, além de brindes

Classificação etária: Livre. Menores de 12 anos entram somente acompanhados.

Sujeito a alteração por decisão judicial.













Mais informações: www.fridakahlosaopaulo.com.br | www.artofbanksy.com/saopaulo

Critérios para o benefício da meia-entrada (a apresentação dos documentos para a comprovação do benefício é obrigatória):

Estudantes (com a apresentação da carteirinha atualizada ou declaração de matrícula)

Professores de escolas públicas (com a apresentação da carteirinha ou holerite com data vigente)

Idosos a partir dos 60 anos (com apresentação do RG ou CNH)

Crianças dos 3 aos 17 anos (com apresentação do RG)

PCDs, estendida a 1 acompanhante (comprovação com laudo médico)

Doador regular de sangue e medula óssea (com apresentação da carteirinha)