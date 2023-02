Banksy faz grafite sobre violência conjugal no Dia de São Valentim

AFP - O artista de rua britânico Banksy revelou sua mais recente peça de arte de rua no Reino Unido, na terça-feira, que destaca a violência doméstica contra as mulheres para coincidir com o Valentine’s Day, o Dia de São Valentim, comemorado em 14 de fevereiro e tem alguma proximidade como o Dia dos Namorados brasileiro.

O mural, que apareceu em uma parede na cidade litorânea de Margate, no sudeste da Inglaterra, retrata uma dona de casa desenhada ao estilo dos anos 1950 com um olho roxo e um dente quebrado, parecendo empurrar um homem para dentro de um velho freezer.

O misterioso Banksy, cuja verdadeira identidade permanece desconhecida, postou três imagens de seu último trabalho - que ele intitulou Máscara dos Namorados - em sua conta no Instagram.

Vários internautas identificaram o local onde foram feitos os grafites, cujo endereço foi confirmado pela AFP. Como a divulgação na internet foi crescente, funcionários do poder público retiraram o velho freezer, o que prejudicou o trabalho de Banksy.

Trabalhadores removem um freezer antigo, que fazia parte de um grafite de Banksy sobre a violência contra a mulher, feito para o dia de São Valentim, em Margate, na Inglaterra Foto: William Edwards / AFP

Há três anos, o artista de Bristol, que trabalha sob pseudônimo, já havia pintado uma obra para o Dia dos Namorados: uma menina atirando com uma catapulta um buquê de flores vermelhas.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia, Banksy, cujas obras regularmente quebram recordes de leilões, tem apoiado os ucranianos. Em janeiro, ele colocou 50 telas à venda para arrecadar fundos para civis.

E, em meados de novembro, publicou na sua conta de Instagram um vídeo em que compilava imagens das suas pinturas na Ucrânia, entre as quais a de uma pessoa com máscara de gás em Hostómel, confirmando assim a sua autoria.