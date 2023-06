Casa da Barbie abre as portas para visitação em julho; saiba onde

Em julho, mês de férias e da estreia de Barbie nos cinemas, o JK Iguatemi abre as portas da casa da boneca mais querida do mundo com a Barbie Dreamhouse Experience, uma experiência imersiva, interativa e, claro, “instagramável”.

Em parceria com a Mattel, o shopping traz com exclusividade para o Brasil o projeto internacional que tem patrocínio da Fujifilm. As visitas poderão ser feitas entre 13 de julho e 10 de setembro, quando os clientes poderão vivenciar a tendência Barbiecore.

Barbie Dreamhouse Experience aterrissa em São Paulo no JK Iguatemi em julho. Foto: Mattel/Divulgação

A imersão acontece em uma área de 650 metros quadrados, onde os fãs terão a oportunidade de explorar a icônica mansão rosa da Barbie, com seus quartos e decoração elegante. Do glamouroso armário cheio de looks da moda a cozinha dos sonhos, cada canto do espaço mostrará a essência da boneca mundialmente reconhecida há mais de 60 anos. A experiência também contempla um café temático pink operado pela Biscoitê.

“A Barbie convida a todos a serem tudo o que quiserem ser. Estamos entusiasmados em trazer a magia da Barbie Dreamhouse Experience para São Paulo, proporcionando uma experiência única que celebra a imaginação, a auto expressão e o empoderamento”, diz Ángel Hidalgo, Diretor de Licenciamento da Mattel na América Latina. “Trazemos o projeto Barbie Dreamhouse Experience para que os visitantes possam realizar o sonho de visitar a Casa da Barbie e ter essa experiência única”, diz Renata Zitune, Diretora de Mídia da Iguatemi.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir de segunda-feira, 26, e podem ser comprados online. Custam a partir de R$ 25 (meia, de segunda a quinta), até R$ 70 (inteira, sexta, a domingo e feriados). A classificação é livre e crianças de até 12 meses não pagam entrada.

São Paulo é a primeira cidade da América Latina a receber o projeto. Depois disso, a experiência seguirá para o Iguatemi Campinas (SP) e, em seguida, no Shopping Praia de Belas (SC).

Barbie Dreamhouse Experience

JK Iguatemi - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, Piso 3

De 13 de julho a 10 de setembro de 2023

Valor do Ingresso:

Entrada inteira: De segunda a quinta: R$ 50,00. De sexta a domingo e feriados: R$ 70,00.

Meia entrada: De segunda a quinta: R$ 25,00. De sexta a domingo e feriados: R$ 35,00

Crianças de até 12 meses não pagam ingresso

Horários de funcionamento: Segunda a sexta: 14h às 21h. Sábado: 10h às 21h. Domingo e feriados: 11h às 20h.