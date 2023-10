Identidade de Banksy pode ter sido revelada em Tribunal, diz jornal britânico

Uma das maiores incógnitas do mundo da arte pode estar prestes a ser desvendada. Banksy, o artista de rua que conquistou o mundo com suas intervenções urbanas provocativas, pode ter tido a sua identidade exposta em um processo judicial. As informações são do Daily Mail.

Em um recente processo de difamação, o nome de Robin Gunningham, um artista de 53 anos originário de Bristol, foi mencionado como sendo o verdadeiro Banksy.

A empresa fundada por Banksy, curiosamente chamada de “Pest Control Ltd” (Controle de Pragas Ltd), também foi citada no processo. O litígio foi iniciado por Andrew Gallagher, empresário de 56 anos que iniciou sua carreira na indústria musical e posteriormente se dedicou à arte de rua. Gallagher alega que, no início de sua trajetória, capturou várias imagens de Banksy, na época um artista emergente ainda não reconhecido.

A garota segurando o balão é, possivelmente, a imagem mais icônica do artista britânico Banksy. Ela já foi reproduzida em larga escala pelo mundo e virou um dos símbolos de sua arte. Foto: Reprodução/ Banksy Official Site

Apesar das alegações, Gallagher permanece reservado sobre os detalhes do caso e sobre o possível confronto no tribunal. Seu advogado, Aaron Wood, reforça que os pormenores do caso permanecerão sob sigilo até que haja uma resposta formal de Banksy ou de sua empresa.

A questão da verdadeira identidade de Banksy tem sido um tópico de debate há anos. Em 2008, o jornal Mail On Sunday divulgou uma imagem de um homem na Jamaica, afirmando ser o artista. No entanto, essa identidade foi posteriormente associada a Robin Gunningham por um morador de Bristol; Banksy negou que esse seria o seu nome verdadeiro.