Nova York passa do icônico “I Love NY” para seu novo logotipo pós-pandemia: “We Love NYC”

EFE - A cidade de Nova York lançou nesta semana seu novo logotipo “We Love NYC” (Nós amamos Nova York), uma mudança que de alguma forma marca a era pós-pandemia e visa fortalecer a união dos nova-iorquinos, mas o novo símbolo não foi bem recebido por todos.

Até agora o emblema da Big Apple era “I Love NY” (Eu amo Nova York), uma obra que o designer Milton Glaser (1929-2020) esboçou no verso de um envelope enquanto viajava de táxi para um campanha de 1977 que visava promover o turismo no estado de Nova York.

Vista do novo logotipo "We Love NYC" que vai substituir o famoso "I Love NY". A foto foi feita em Greenwich Village, Manhattan, em Nova York Foto: Sarah Yáñez-Richards / EFE

O objetivo dessa logomarca era destacar a natureza e a cultura do Estado e incentivar o turismo e os negócios de veraneio, já que naquela época o Estado passava por uma crise econômica - não dava nem para manter as luzes da cidade acesas - nunca dorme - havia alto desemprego e um nível recorde de violência.

Na loja de souvenires onde trabalha Derech Maddineni, vendem-se postais, ímãs e canecas com aquele logotipo mítico, mas o balconista gosta mais da nova versão. “Gosto da parte ‘nós’ porque abrange o mundo inteiro”, disse Maddineni, que chegou à Big Apple há sete meses vindo da Índia. “Ele me faz sentir que já faço parte desta cidade”, acrescenta.

Ao contrário da década de 1970, a indústria do turismo de Nova York agora está avaliada em 85 bilhões de dólares e, se durante a pandemia as luzes não terem se apagado, as ruas, restaurantes e hotéis ficaram esvaziados, o que fez com que essa indústria se ressentisse muito.

“Esta campanha não são apenas palavras. Não é um simples slogan. Não é um logotipo. É um espírito, um espírito que precisa ganhar vida através de cada um de nós”, destacou a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul. Por sua vez, o prefeito da cidade, Eric Adams, amigo das frases pomposas, destacou que “We Love New York” transmite uma mensagem clara: “Que nos amamos e amamos nosso país”.

Pessoas caminham em frente a uma loja que vende postais com o tradicional dizer "I Love NY", em Nova York Foto: Sarah Yáñez-Richards / EFE

Napoleón Hernández não está convencido com o novo logotipo: ele diz que, dada a crescente polarização da sociedade americana, este não é o caminho para resolver o problema.

“Acho que (o novo slogan) está tentando criar essa união, mas é muito superficial, não é realmente consertar as coisas em segundo plano”, diz o mexicano, que mora no Brooklyn desde 2008.

Para Anthony Ptak, que nasceu há mais de 50 anos no Brooklyn e agora mora em Manhattan, o novo logotipo não diz nada. “Talvez signifique algo para alguém fora de Nova York. Talvez seja por isso que o prefeito ou quem propôs isso decidiu que deveríamos torná-lo mais plural e universal”, acrescenta.

Nas redes sociais, principalmente no Twitter, o novo logotipo também foi bastante criticado, com uma ideia geral de que não se entende por que mudar o que funciona e não está quebrado.

A ideia do criador da nova campanha, Graham Clifford, foi “dar um toque mais moderno” ao conhecido símbolo, materializado em t-shirts, porta-chaves, autocolantes e todo o tipo de merchandising.

Não só a mensagem do logotipo foi alterada, mas também o coração - agora tem uma sombra que lhe dá mais volume, e a nova versão tem uma fonte adaptada da tipografia das placas do metrô.