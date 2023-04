Cantora francesa Zaz faz show em SP; veja outras atrações, como Joss Stone e Johnny Hooker

A cantora francesa Zaz volta a se apresentar no Brasil após seis anos de sua última apresentação por aqui. O show faz parte da turnê internacional Organique Tour, com a qual ela tem viajado o mundo para divulgar seu mais recente álbum, ISA, lançado em 2021.

Para Zaz, que gravou esse álbum durante a pandemia e, por isso, ele assumiu um caráter mais intimista, reencontrar o público mundo afora tem sido uma experiência interessante.





A cantora francesa Zaz se apresenta em São Paulo Foto: Angel Medina/ EFE





“O público está ficando cada vez mais ‘louco’. É bom encontrar o palco e a atmosfera da turnê. É cheio de amor e alegria. Isso me faz feliz”, diz Zaz ao Estadão.

Zaz, que faz um som pop, com raízes no jazz, também abre espaço para a reflexão em seu trabalho. No disco ISA, a canção De Couleurs Vives aborda temas como a diversidade e preconceito.

Continua após a publicidade

“Cantar essa música me permite enviar uma energia de liberdade, e, quando a canto, digo a todas as pessoas oprimidas no mundo para que encontrem forças para se posicionar”, comenta Zaz. Para ela, atualmente, as pessoas estão mais atentas a essas questões - e ajudam uma as outras.









Zaz quer que esse sentimento de colaboração dê o tom em suas apresentação. Voltar ao Brasil, segundo a cantora, é motivo de muita felicidade.

“Será uma grande festa encontrar no público brasileiro, alegria, amor. Vamos cantar, vamos dançar, vamos fazer o que há de mais vivo na vida: compartilhar”, diz.

Hoje (14), 22h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 320/R$ 650 (http://espacounimed.com.br/788-zaz)

Continua após a publicidade

Música

Jorge Vercillo

O cantor e compositor faz a estreia da turnê em que comemora 30 anos de carreira. Batizado de Raça Menina, mesmo nome de seu mais recente álbum, o show traz sucessos Final Feliz, Monalisa e Que Nem Maré, além de novas músicas, entre elas, Endereço e Só Quem Ama. Sáb. (15), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro. R$ 120/R$ 240. (https://www.tokiomarinehall.com.br/compre-seu-ingresso/?esid=3316720)









João Bosco

Continua após a publicidade

Autor de clássicos da música brasileira, entre eles, O Bêbado e a Equilibrista e Papel Machê, o compositor mineiro segue comemorando seus 50 anos de carreira. Em show solo, Bosco relembra composições como Bala com Bala, Agnus Sei e O Mestre Sala dos Mares. Hoje (14), 21h. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. R$ 180/R$ 260. (https://bit.ly/3KstOBG)









Joss Stone

A cantora britânica Joss Stone traz para o Brasil a turnê 20 Years of Soul, lançada recentemente na Alemanha. Nela, como o nome indica, Joss repassa suas duas e bem sucedidas décadas de carreira que tem álbuns como The Soul Sessions, Mind, Body & Soul e Introducing Joss Stone. 5ª (20), 21h30. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 390/R$ 900. https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/joss-stone-20-years-of-soul-10818





Continua após a publicidade

A cantora Joss Stone se apresenta em São Paulo Foto: Universal Music





Queremos! Festival

O festival ocorre neste sábado, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro e terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal da Amazon Music no Twitch. Uma boa oportunidade para assistir ao show de Marisa Monte que apresenta a turnê Portas (às 21h50). Entre as outras atrações que sobem ao palco estão Russo Passapusso e Antonio Carlos & Jocafi, Liniker, Zé Ibarra, Rachel Reis e Rico Dalasam. Sáb. (15), 14h. Gratuito.









Continua após a publicidade

Bruce Dickinson

Lendário vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson está à frente da turnê comemorativa Concerto For Group and Orchestra, em que celebra o repertório do compositor Jon Lord (1941-2012) e da banda Deep Purple. O vocalista britânico será acompanhado por banda e por 80 instrumentistas da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Sáb. (15), 21h. Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida. R$ 300/R$ 980. https://www.midiorama.com/bruce-dickinson-celebra-jon-lord-deep-purple-com-banda-e-orquestra





Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden Foto: Wilton Junior/ Estadão





Johnny Hooker

Em Estandarte, o cantor Johnny Hooker relembra músicas de seu repertório, além de mostrar canções que fazem parte de seu mais recente trabalho, Orgia. O show é apresentado em três atos, no qual ele apresenta seu momento artístico atual, assume a aura de amante latino e, por fim, traz canções mais políticas. Hoje (14), 22h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 140. https://bileto.sympla.com.br/event/79096/d/172227

Continua após a publicidade





O cantor Johnny Hooker Foto: Fabio Motta/ Estadão





Tim Bernardes

O cantor e compositor Tim Bernardes apresenta o show de seu novo álbum, Mil Coisas Invisíveis, que traz 15 faixas inéditas. Entre as canções, estão Nascer, Viver, Morrer, BB (Garupa de Moto Amarela), Mistificar e Última Vez. Músicas da banda O’Terno, da qual Tim faz parte, também estarão no roteiro. Sáb. (15), 22h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795. Barra Funda. R$ 100/R$200. https://www.ticket360.com.br/ingressos/26529/ingressos-para-tim-bernardes-mil-coisas-invisiveis









Funk como Le Gusta

Conhecido pela versatilidade e como mistura o funk, o soul e a música latina, o grupo, que tem mais de 20 anos de carreira, apresenta show em que relembra o repertório que lançou em discos como A Cura Pelo Som e Roda de Funk. Sáb. (15), 20h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073,2° andar, Consolação. R$ 120. https://www.eventim.com.br/artist/funkcomolegusta/





O grupo Funk como Le Gusta Foto: Gabriel Moreira





Hercules Gomes

O pianista, acompanhado de banda, relembra as composições de Amélia Brandão (1897-1993), conhecida como Tia Amélia. Ela, que conviveu com nomes como Pixinguinha e Ernesto Nazareth, se notabilizou por interpretar e compor valsas e choros. Sáb. (15), 22h. Casa de Francisca. R. Quintino Bocaiúva, 22. Centro. R$ 80/R$ 178. https://pixelticket.com.br/eventos/13277/hercules-gomes-15-04-abertura-da-casa-20h/ingressos













Tiago Abravanel

O ator e cantor é o anfitrião da festa de 15 anos da festa Gambiarra, que além de ser uma balada se tornou um dos principais blocos de carnaval da cidade. Abravanel canta músicas como O Descobridor dos Sete Mares, Não Quero Dinheiro e Eva. 5ª (20), 22h. Audio. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. R$ 20/R$ 120. https://www.sympla.com.br/evento/15-anos-da-gambiarra/1920680





O cantor e ator Tiago Abravanel Foto: NiltonFukuda/ Estadão





O Dragão soprador

Concerto infantil que conta a história de um bichinho que prefere soprar instrumentos musicais em vez de fogo, O Dragão Soprador mescla música clássica, dança e teatro com trilha sonora que inclui composições do repertório de Vivaldi, Mozart e Haydn, executadas pelas Sinfonieta Tucca Fortíssima. A regência é do maestro João Maurício Galindo. Sáb. (15), 11h. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. R$ 70/R$ 100. https://tucca.byinti.com/#/event/inedito-aprendiz-de-maestro-68676-765-93

Orquestra Sinfônica Municipal

Sob a regência de Roberto Minczuk, a Orquestra Sinfônica Municipal apresenta o espetáculo No Topo da Música - Sinfonia Alpina. A obra, um clássico de Richard Strauss, é composta de 24 partes e apresenta sob a forma de um poema sinfônico as diversas partes de uma subida a um pico do Alpes Bávaros. Hoje (14), 20h e dom. (15), 17h. Teatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/n, República. R$ 12/R$ 64. https://theatromunicipal.org.br/pt-br/evento/osmnotopodamusicasinfoniaalpina/

Teatro

Eu Tenho uma História que se Parece com a Minha

A performance-instalação Eu Tenho uma História que se Parece com a Minha, com concepção da fotógrafa Tetembua Dandara, retrata as vivências de quatro mulheres negras de diferentes gerações e toca em questões familiares sensíveis a elas. A narrativa é complementada por ações que se passam dentro de uma cozinha onde são preparadas comidas das quais o público pode se servir. Hoje (14) e sáb. (15), 20h; dom. (16), 17h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia R$ 10/R$ 30. https://www.sescsp.org.br/programacao/eu-tenho-uma-historia-que-se-parece-com-a-minha/

Macbeth

A montagem do grupo Eco Teatral para Macbeth,clássica tragédia de Shakespeare, relaciona as questões principais da obra, como a ambição e a culpa que todo ser humano carrega, com o atual contexto da política brasileira.Nessa adaptação, papeis que são tradicionalmente interpretados por homens brancos agora são assumidos por corpos femininos e negros. Nomes como Arthur Alfaia, Camila Ferrazzano, Chrystian Roque estão no elenco. A direção é de Thiago Franco Balieiro. Estreia sáb. (15). 2ª e sáb., 20h; dom., 18h. Teatro de Contêiner. R. dos Gusmões, 43, Santa Ifigênia. R $40. Até 8/5. www.ciamungunza.com.br





Eco Teatral apresenta o espetáculo 'Macbeth' Foto: Soraia Costa





Dança

Pessoa(s), espetáculo de dança da Studio3 Cia, celebra a obra do poeta português Fernando Pessoa. Sem pretensão biográfica, a performance desdobra, por meio dos bailarinos, os diversos “eus” de Pessoa para construir cenas nas quais a palavra está nos gestos, na coreografia e até mesmo no corpo dos protagonistas. A concepção é de Anselmo Zolla e Wlliam Pereira. Sáb. (25), 20h30; dom. (16), 17h. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Gratuito (retirar ingresso em https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso/).

Exposição

A exposição Pré-História, do artista visual Higo Jose, traz 25 obras, entre esculturas e bordados, em diversas dimensões. Combinando a estética da ancestralidade com a inovação da arte contemporânea, a mostra propõe a discussão de temas atuais como, por exemplo, o uso do ChatGPT para escrever o texto crítico sobre as obras. Inauguração sáb. (15). 4ª a sáb., 13h/17h. Lona Galeria. R. Brigadeiro Galvão, 990, Barra Funda. Gratuito. Até 15/5.