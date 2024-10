Andrew Garfield transformou luto pela morte da mãe em filme; entenda

“As qualidades da minha mãe que eram mais óbvias, ou aparentes, eram uma gentileza, uma bondade, uma generosidade”, disse Garfield. “No leito do hospital, ela estava mais preocupada com as enfermeiras do que com sua própria dor e desconforto. Ela era esse tipo de pessoa”, continuou.

De acordo com o ator, foi sua mãe uma das maiores incentivadoras de sua carreira artística. Seu filme com Florence, dirigido por John Crowley, retorna ao tema do luto. Os dois atores interpretam um jovem casal que precisa lidar com um diagnóstico de câncer.