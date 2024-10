Batman ganha estrela na Calçada da Fama de Hollywood

O personagem Batman se tornou o primeiro super-herói a ganhar uma estrela na prestigiada Calçada da Fama, em Hollywood. A notícia foi divulgada nas redes sociais do Guinness World Record, famoso livro de recordes, na última terça-feira, 8.

“Parabéns para o Batman, que se tornou oficialmente o primeiro super-herói com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. A estrela do personagem icônico foi inaugurada no dia 26 de setembro - logo na frente do Museu do Guinness World Record”, diz a legenda da publicação.

PUBLICIDADE Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Record, apontou o super-herói como um dos ícones mais amados da cultura atual e disse que o feito foi extremamente merecido. “Essa conquista também mostra a poderosa e crescente influência que as histórias em quadrinhos tem na cultura”, disse. Ele ainda alegou que poucos heróis tiveram um impacto tão grande em quadrinhos, séries e filmes. Na inauguração do evento, estavam presentes Jim Lee, presidente, editor e diretor de criação da DC, Jim Lee, vice-presidente sênior da DC e Michel Empric, juiz oficial do Guinness World Records.

A primeira aparição de Batman nos quadrinhos ocorreu em 1939, no Detective Comics #27. Desde então, o Cavaleiro das Trevas se tornou um dos heróis mais admirados pelos fãs.