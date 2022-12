Clássicos de Lubitsch e Leni são restaurados e exibidos pelo MoMA em NY

O Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) vai promover entre janeiro e fevereiro do próximo ano a 19ª. edição de seu Festival Internacional de Preservação de Filmes, conhecido como To Save and Project. Ele tem início no dia 12 de janeiro e vai até 2 de fevereiro. A nova edição começa e termina com a exibição de dois clássicos dos anos 1920 restaurados pelo Departamento de Cinema do museu americano que pertencem a seu acervo: O Gato e o Canário (The Cat and the Canary, 1927), dirigido por Paul Leni, e O Círculo do Casamento (The Marriage Circle, 1924) de Ernst Lubitsch, respectivamente.

O To Save and Project é uma mostra organizada por Dave Kehr, do Departamento de Cinema do MoMA, e pela curadora independente Cindi Rowell.

A importância do restaura das duas obras clássicas é enorme: The Cat and the Canary foi dirigido pelo expressionista alemão Paul Leni como um cruzamento híbrido entre comédia e horror. Numa mansão, herdeiros de um milionário se reúnem para a leitura do testamento 20 anos após sua morte. Antes que o nome da única herdeira seja revelado (sob a condição da sortuda manter sua sanidade), o advogado desaparece misteriosamente.

Já o filme de Lubitsch, o rei da comédia sofisticada, gira em torno do círculo a que o título faz referência: o de amantes que se perseguem enquanto o marido, professor Stock, contrata um detetive, desconfiado de sua mulher Mizzy, interessada no marido de sua amiga Charlotte. Bem avançado para a época, como tudo o que Lubitsch fazia, O Círculo do Casamento ousa ao mostrar um beijo fora do casamento entre os amantes.