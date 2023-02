Conheça ‘RRR’, filme da Netflix que é o azarão na corrida de prêmios de Hollywood

AP - A temporada de premiações de Hollywood encontrou um improvável azarão em RRR: Revolta, Rebelião, Revolução, disponível na Netflix.

O épico de ação maximalista de três horas do diretor e roteirista SS Rajamouli é um dos filmes mais caros e de maior bilheteria da Índia de todos os tempos. Ele une duas das maiores estrelas do país, N.T. Rama Rao Jr. e Ram Charan, e liderou as paradas de streaming da Netflix no ano passado.

Os atores indiano N. T. Rama Rao Jr. e Ram Charan, em Los Angeles Foto: Damian Dovarganes / AP

O plano de fundo é a Índia na época da colonização britânica. O rapto de uma criança faz com que um guerreiro do povo parta para a capital do país, dominado pela coroa, enquanto um policial também indiano fica incumbido de proteger os interesses da monarquia.

O longa regado com elogios de nomes como o diretor e produtor JJ Abrams e a atriz Jessica Chastain. Ganhou o prêmio de melhor canção original no Globo de Ouro pela exuberante Naatu Naatu, derrotando Rihanna, que concorria com a canção original de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

No Critics Choice, acontecido na noite deste domingo, 15, RRR foi escolhido como melhor filme internacional, além de dar outro prêmio à canção Naatu Naatu como melhor música original.

Mas o Oscar geralmente evita filmes estrangeiros de ação exagerada nas principais categorias. E RRR não vai ganhar o Oscar de longa-metragem internacional porque a Índia apresentou como seu representante o muito mais silencioso Chhello Show, de Pan Nalin. A indicação de melhor filme no Oscar ainda é um tiro no escuro.

O compositor M. M. Keeravani recebe o prêmio pela melhor canção original, por 'Naatu Naatu', do filme indiano 'RRR' Foto: Rich Polk / AP

Para dar um último empurrão em seu filme, Rama Rao Jr. e Charan viajaram para Los Angeles para andar no tapete cinza do Globo, misturar-se com gente como Cate Blanchett em festas e assistir a exibições lotadas para potenciais eleitores de prêmios, incluindo uma no TCL Chinese Teatro em Hollywood que apresentava uma festa dançante desenfreada durante a cena Naatu Naatu.

Eles se sentaram com a Associated Press para uma entrevista conjunta para falar sobre seu vínculo na vida real, as discussões de Rajamouli sobre uma sequência e a construção de pontes entre as indústrias cinematográficas mundiais.

As respostas foram editadas para concisão e clareza.

O filme foi um grande sucesso quando estreou na Índia, mas tem sido uma conquista lenta em termos de público ocidental, a partir do boca a boca e de estar disponível na Netflix. Como vocês vivenciaram isso?

Rama Rao Jr.: Você realmente não consegue saber o que está se passando na mente do público quando está assistindo a filmes na Netflix. Mas a nossa descoberta foi quando vimos o Sr. Rajamouli fazer uma exibição no TCL (em setembro). E a resposta: o filme foi aplaudido de pé. Acho que essa foi a abertura de como começamos a saber que os ocidentais levaram RRR para seus corações. E eu gostaria que nós dois estivéssemos lá. Mas acho que foi nosso primeiro avanço - e a mídia social.

Charan: É tão gratificante ver cada reação. Tudo o que realizamos foi apreciado. E as reações foram simplesmente inestimáveis. Sim, foi como uma conquista lenta.

Ram Charan, você estava, nos últimos meses, preocupado com a produção de seu próximo filme. Como manteve contato com seus colegas de RRR?

Charan: A jornada de RRR começou em 2018, agora estamos em 2023, e ainda estamos em contato. Acho que apenas fizemos uma pausa consensual de que precisávamos de um tempo longe um do outro.

Rama: Criamos uma ligação muito forte.

Rajamouli está falando sobre uma sequência do filme, mas vocês dois provavelmente já estão com novos projetos, não?

Charan: Não, limpamos nossa agenda.

Rama: Sim, sem compromissos. Mas infelizmente não sabemos nada sobre um RRR 2. Foi ele quem falou sobre isso, então Rajamouli é quem deve saber. Precisamos ter a certeza para não nos envolvermos em outros projetos.

Foi algo discutido quando o filme terminou?

Charan: Não, nada. Nós ouvimos pela primeira vez quando ele estava falando com os jornalistas. Quero dizer, não estamos brincando sobre isso. Nunca falamos sobre isso.

A mensagem política do filme e o momento de seu lançamento, o quanto isso é importante para vocês?

Charan: Pessoalmente, sinto que falamos mais sobre irmandade do que nacionalismo ou patriotismo no filme, que estava em segundo plano. Mas o que você realmente vê é uma história fictícia completa.

Rama: Um “bromance”, ou seja, um relacionamento íntimo, não-sexual e romântico, entre homens.

Charan: Um “bromance” derivado de dois personagens históricos, de lendas. Mas no final das contas, não estamos relatando parte da história. É a interpretação de Rajamouli e seus pensamentos fictícios e a escrita com seu pai.

Rama: Realmente não acho que Rajamouli faça filmes porque quer passar uma mensagem. Para ele, é apenas contar histórias e promover entretenimento.Para contar essa história, ele pegou um período de tempo em que a Índia era governada pelo Império Britânico. Sim, simples. Então, além disso, não havia nenhuma mensagem para isso. Mas sim, era mais sobre dois amigos - seus egos, sua compreensão do mundo, um do outro, como cresceram juntos, como se separaram, como se uniram. Como eles partiram, se separaram e como se reaproximaram e ganharam força individualmente em suas vidas.

E quanto esse tipo de “reunir, separar, voltar juntos” reflete seu próprio relacionamento na vida real entre vocês dois?

Rama: Acho que nunca atuamos de fato no filme, pois somos aquilo.

Charan: Sim, mas nunca tivemos tantos mal-entendidos e separações quando estávamos brigando. Somos muito próximos. Os personagens que interpretamos também foram muito próximos. Em todas as partes boas do filme, é basicamente o que também compartilhamos na vida real.

Quais são os objetivos em termos de estar em Hollywood? Vocês gostariam, digamos, de estrelar um filme de Quentin Tarantino?

Charan: Com certeza. Não era nosso objetivo vir para Los Angeles, mas chegamos aqui. Então, estamos levando isso como vai. E, claro, queremos conhecer os grandes diretores de Los Angeles e Hollywood, e quero que eles também nos experimentem como atores e compartilhem algumas ideias e histórias culturais entre o Oriente e o Ocidente. Eu adoraria explorá-lo, é claro. E (Tarantino) é um dos meus diretores favoritos.

Rama: Viemos de famílias que estão no ramo há muito tempo, mas nós dois, nossa entrada no cinema nunca foi planejada. Foi muito acidental. E acidentalmente, estamos aqui hoje, falando sobre filmes em Los Angeles. Então, sim, somos atores que acho que, com RRR, cruzamos as fronteiras daquelas linhas imaginárias das indústrias cinematográficas oriental e ocidental. Acho que apagamos um pouco isso. E é um grande e bom crossover. Tem muito talento aqui. Acho que todos deveríamos nos unir. Avatar 2 está fazendo números fenomenais na Índia. O mesmo aconteceu com Vingadores: Ultimato. Então, acho que é hora de todos colaborarmos e começarmos a fazer filmes para o público global.

Charan: Estamos esperando o dia em que todas as fronteiras serão apagadas e haverá um cinema global.

Foi estranho a maneira como a maioria dos espectadores experimentou o filme por meio da versão em hindu da Netflix?

Charan: Sim, mas, felizmente, dublamos todos os idiomas. Na verdade, éramos nós.

Rama: Em hindu, telugu, tamil, kannada, malayalam, o que quer que seja - era a nossa voz. Então ficamos felizes com isso. Mas sim, eu diria que talvez devesse ter sido lançado em telugu também. Isso é agora, por estar muito, muito, muito emocionado por ser uma pessoa telugu. Mas, fora isso, RRR lembra a Índia e, qualquer que seja o idioma, estou feliz por ter alcançado o público.

O que seus familiares disseram sobre essa estranha jornada que vocês estão fazendo com RRR?

Charan: Acho que estão mais felizes que nós.

Rama: Eu queria que meu avô estivesse vivo para ver isso acontecer. Mas a família tem me apoiado muito, animado. Todo mundo está animado. Quem não estaria?