‘Coringa: Delírio a Dois’ recebe críticas mistas após estreia em Veneza; confira

Alguns aspectos do filme, no entanto, aparecem em consenso para diferentes especialistas. A química entre Joaquin Phoenix e Lady Gaga aparece como um ponto alto do filme, assim como as performances dos dois atores e os números de dança e música. No entanto, a crítica, de modo geral, concordou quanto a um papel “pequeno demais” para Gaga e uma mensagem não muito distante ao do primeiro filme.

Em uma das críticas mais negativas, David Ehrlich do IndieWire escreveu que Coringa 2 “parece ser ruim de propósito”. Em seu texto, o jornalista descreveu o filme como “entediante, monótono e um desperdício criminoso de Lady Gaga”, uma produção que “faz de tudo para não divertir” o espectador. Ehrlich diz que a produção pretende responder à ideia de incitação de violência que foi entendida por parte do público do primeiro longa, mas faz isso sem emoção ou entretenimento.