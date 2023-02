De ‘Pantera Negra’ a ‘Soltos em Salvador’: confira principais lançamentos de streaming em fevereiro

Fevereiro chegou e, com ele, as apostas das principais plataformas de streaming disponíveis no mercado. Uma das mais importantes deste mês é a chegada do longa Pantera Negra: Wakanda Para Sempre no Disney+, que também vai aproveitar a celebração de 30 anos do lançamento de A Bela e a Fera para disponibilizar uma homenagem em seu serviço.

Enquanto isso, no Prime Video tem a chegada da temporada de Soltos em Salvador, derivado do já conhecido reality show Soltos em Floripa, que ganhou uma edição na capital baiana.

Leia também De Whindersson Nunes a ‘The Walking Dead’: Veja os lançamentos da Netflix em fevereiro

Confira algumas estreias de fevereiro nos principais serviços de streaming

Disney+

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre - 1° de fevereiro

A Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e a poderosa Dora Milaje (Florence Kasumba) lutam para proteger sua nação das potências mundiais intervenientes após a morte do amado Rei T’Challa. Enquanto o povo de Wakanda se esforça para inaugurar um novo capítulo em sua história, os heróis devem se unir, com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett K. Ross (Martin Freeman), se quiserem desbravar esse novo caminho para o reino de Wakanda.

Marvel Studios Avante: Nos Bastidores de Pantera Negra Wakanda para Sempre - 8 de fevereiro

Marvel Studios Avante é uma série documental que examina as novas séries e filmes da Marvel Studios. Viaje pelos bastidores de produções como WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki através de cenas exclusivas no estúdio. Junte-se a cineastas e estrelas como Scarlett Johansson e Jeremy Renner enquanto eles detalham a gênese do filme Viúva Negra e da série Gavião Arqueiro.

A Bela e A Fera: Celebrando 30 Anos - 24 de fevereiro

Em homenagem ao 30° aniversário do filme, este especial combina animação e live-action para apresentar o amado desenho, contando ainda com novas apresentações musicais, cenários e figurinos inspirados no clássico conto de fadas.

O Clube dos Graves - 22 de fevereiro

Continua após a publicidade

O professor Amaranto Molina consegue transformar a idiossincrasia do Instituto Ultranova, uma escola especializada em música regida por fórmulas antiquadas e discriminatórias, onde o diretor Eduardo Kramer escolhe por ano cinco alunos, chamados de Agudos, para fazer parte da Teen Band, deixando de lado os Graves por não atenderem aos padrões do mercado musical. Amaranto, com seus métodos pouco convencionais, dará um novo visual à escola, tornando-a mais inclusiva e ajudando os alunos a encontrarem seu verdadeiro talento musical.

HBO Max

Dionne Warwick: Don’t Make Me Over - 2 de fevereiro

Documentário sobre a cantora Dionne Warwick: Don’t Make Me Over acompanha a vida e carreira da cantora, que é um dos nomes mais importantes da música negra americana, conhecida por clássicos como That´s What Friends Are For, I´ll Never Love This Way Again e Heartbreaker. Dirigido por Dave Wooley e David Heilbroner.

Harley Quinn: Especial do Dia dos Namorados - 9 de fevereiro

Continua após a publicidade

Enquanto Arlequina vai a extremos obsessivos para garantir que seu primeiro Dia dos Namorados com Hera seja o melhor de todos, os esforços de Bane para impressionar em um encontro inesperado dão terrivelmente errado. Ao mesmo tempo, depois de um encontro infeliz de namoro online, Cara-de-Barro se dedica ao amor-próprio.

Prime Video

Soltos em Salvador - 24 de fevereiro

Nova edição do reality que reúne homens e mulheres sarados com pouca roupa desembarca em Salvador. A terceira temporada vai reunir nove jovens carismáticos em uma casa de praia na capital baiana aproveitando festas, brigas, dramas, diversão e relacionamentos.

Operação Maré Negra 2 - 10 de fevereiro

Continua após a publicidade

A segunda temporada da série com Bruo Gagliasso segue Nando na prisão como o centro e o coração da história. os novos episódios navegarão entre o crime e a lei, a vingança familiar e justiça.

Carnival Row 2

Três anos de espera depois, chega a segunda temporada de Carnival Row. A série mostra uma cidade habitada por humanos e criaturas mágicas. Quando uma onda de crimes tem início, um detetive sai em busca do serial killer culpado pelas mortes das figuras místicas. Tudo muda quando ele acaba se tornando o principal suspeito. Os dez novos episódios devem acompanhar o antigo inspetor Rycroft Philostrate, mais conhecido como Philo, (Orlando Bloom) investigando uma série de assassinatos grotescos que estimulam tensões sociais.

The Consultant - 24 de fevereiro

Na nova série do Prime Video, o consultor Regus Patoff (Christoph Waltz) é contratado para melhorar os negócios de uma empresa de jogos baseada em aplicativos. Com sua chegada, funcionários enfrentam desafios e descobrem que suas próprias vidas podem estar em jogo.

Continua após a publicidade

Somebody I Used To Know - 10 de fevereiro

A produtora de TV Ally (Alison Brie) é viciada em trabalho e enfrenta um grande revés profissional que a faz correr para o conforto de sua cidade natal. Ela passa uma noite turbulenta relembrando seu primeiro amor, Sean (Jay Ellis), e começa a questionar tudo sobre a pessoa que ela se tornou. As coisas só ficam mais confusas quando ela descobre que Sean vai se casar com Cassidy (Kiersey Clemons), cuja confiança e convicções criativas lembram Ally de quem ela costumava ser.

Apple TV+

Querido Edward - 3 de fevereiro

Série dramática baseada no romance best-seller homônimo, escrita e produzida pelo vencedor do Emmy Jason Katims, e estrelada pela atriz indicada ao Emmy Connie Britton e pela vencedora do prêmio SAG Taylor Schilling.

Continua após a publicidade

Make or Break: Na Crista da Onda - 17 de fevereiro

Com acesso aos bastidores da grande disputa entre os melhores surfistas do mundo pelo título da Championship Tour da Liga Mundial de Surfe, série oferece um mergulho profundo e intimista nas aspirações, desafios e realizações dos surfistas profissionais: Kelly Slater, Stephanie Gilmore, Filipe Toledo, Owen Wright, Tyler Wright, Ítalo Ferreira, Tatianna Weston-Webb e Gabriel Medina, entre outros.

Sharper - Uma Vida de Trapaças - 17 de fevereiro

Thriller, em longa-metragem, estrelado por Julianne Moore. Ambientado em Nova York, Sharper é dirigido por Benjamin Caron e conta ainda com Sebastian Stan e John Lithgow no elenco.

Continua após a publicidade

Viajante Relutante - 24 de fevereiro

Série de viagens apresentada e produzida pelo vencedor do prêmio Emmy Eugene Levy (Melhor Ator em Série de Comédia por “Schitt’s Creek”) em viagens por alguns dos destinos mais bonitos e intrigantes do mundo: Costa Rica, Finlândia, Itália, Japão, Maldivas, Portugal, África do Sul e Estados Unidos.